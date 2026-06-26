Chandigarh Crime News : 1.5 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

By
Harpreet Singh
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Chandigarh Crime News : 1.5 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार
Chandigarh Crime News : 1.5 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का विशेष अभियान जारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में नशा व नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पंजाब पुलिस ने व्यापक छापेमारी करते हुए बड़ी गिनती में नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध के 481वें दिन 59 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया।

उनके कब्जे से 1.5 किलोग्राम हेरोइन, 2,346 नशीली गोलियां तथा 21,150 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही, केवल 481 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 69,987 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 14 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने तथा पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया।

गैंगस्टरों के खिलाफ पंजाब पुलिस का अभियान जारी

गैंगस्टरों ते वार अभियान के 156वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 562 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि यह अभियान पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई, 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं। 156वें दिन पुलिस टीमों ने 16 हथियारों सहित 332 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 40,353 हो गई है।

पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी किया है जारी

इसके अलावा, 147 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने तीन भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया है। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गोपनीय रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी दे सकते हैं।

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