Chandigarh Crime News : 1.5 किलो हेरोइन, 2.95 लाख रुपए ड्रग मनी सहित नशा तस्कर काबू

पंजाब पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान जारी, 68 एफआईआर दर्ज, 95 नशा तस्कर चढ़े हत्थे

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : युद्ध नशा विरुद्ध के अंतर्गत घेराबंदी और तलाशी अभियान को 283वें दिन भी जारी रखते हुए पुलिस टीमों ने 346 स्थानों पर छापेमारी की तथा 68 एफआईआर दर्ज कर 95 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। अब तक 283 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 39,864 हो गई है। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि छापेमारी के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.5 किलोग्राम हेरोइन, 429 ग्राम अफीम, 6 किलोग्राम गांजा, 21 किलोग्राम भुक्की तथा 2.95 लाख रुपये ड्रग मनी बरामद की गई है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 70 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक टीमों ने पूरे राज्य में छापेमारी की और दिन भर चले इस अभियान के दौरान 340 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। राज्य सरकार द्वारा नशे के उन्मूलन के लिए लागू की गई तीन-स्तरीय रणनीति—एनफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी ) के तहत पंजाब पुलिस ने आज 40 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने एवं पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है।

पुलिस ने चलाया आॅपरेशन सील-23

पंजाब पुलिस ने विशेष आॅपरेशन ह्यओपीएस सील-23 संचालित किया। इस आॅपरेशन का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच करके समाज-विरोधी तत्वों, नशा एवं शराब तस्करी में शामिल लोगों पर कठोर निगरानी रखना था। डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में एक साथ चलाए गए इस अभियान में सीमा से जुड़े जिलों के सभी एसएसपीज को अपने-अपने क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर संयुक्त नाके लगाने और गजटिड अधिकारियों/एसएचओ की निगरानी में सीलिंग प्वाइंटों पर अधिकतम पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए थे।

600 से अधिक पुलिस कर्मियों ने लिया भाग

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीपी (कानून-व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि इंस्पेक्टरों/डीएसपीज की निगरानी में 600 से अधिक पुलिस कर्मियों की सहायता से 10 जिलों—जिनकी सीमाएं चार पड़ोसी राज्यों और यूटी चंडीगढ़ से मिलती हैं—में कम से कम 65 एंट्री/एग्जिट प्वाइंट पर कड़े नाके लगाए गए। इन 10 अंतर-राज्यीय सीमा जिलों में पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिÞल्का, रूपनगर, एसएएस नगर, पटियाला, संगरूर, मानसा, होशियारपुर और बठिंडा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस आॅपरेशन के दौरान कुल 1182 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 234 वाहनों के चालान किए गए तथा 2 वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 5 एफआईआर दर्ज कीं और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : कोरियाई कंपनियां पंजाब में निवेश को बेताब : सीएम