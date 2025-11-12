Chandigarh Crime News : 1.4 किलो हेरोइन व अफीम के साथ नशा तस्कर काबू

पकड़े गए आरोपियों से 1.5 लाख रुपए ड्रग मनी व अन्य कई नशीले पदार्थ भी बरामद, युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत मिली पुलिस को सफलता

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ राज्य व्यापी अभियान युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत प्रदेश भर में छापेमारी करते हुए नशा तस्करों को नशीले पदार्थों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी जानकारी साझा करते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नशामुक्त पंजाब बनाने के लिए चलाए जा रहे युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के 255वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 311 स्थानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों के दौरान 68 एफआईआर दर्ज कर 102 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, पिछले 255 दिनों में अब तक गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 36,186 तक पहुँच गई है।

ये नशीले पदार्थ किए बरामद

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.4 किलोग्राम हेरोइन, 1.4 किलोग्राम अफीम, 828 नशीली गोलियां और 1.52 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। नशों के खिलाफ इस अभियान की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति भी गठित की है।

900 पुलिस कर्मियों ने लिया अभियान में हिस्सा

इस आॅपरेशन के दौरान 61 गैजेटेड अधिकारियों की देखरेख में 900 से अधिक पुलिस कर्मियों की 120 से अधिक टीमें राज्यभर में 311 स्थानों पर छापेमारी में शामिल रहीं। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 337 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम – लागू की है।

इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 29 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का उपचार लेने के लिए राजी किया है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में भी नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के लोगों को इस अभियान में प्रदेश पुलिस का सहयोग देने की अपील की।

