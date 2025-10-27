Chandigarh Crime News : 1.1 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों से अन्य नशीले पदार्थ और ड्रग मनी भी बरामद

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशामुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश और डीजीपी गौरव यादव के आदेश पर विशेष अभियान जारी है। एक मार्च से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश पुलिस हर रोज टीमें बनाकर पूरे प्रदेश में छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी के तहत जहां भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए जा रहे हैं वहीं नशा तस्करों को भी सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है।

ऐसी की कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस की टीमों ने अभियान के 239वें दिन कार्रवाई करते हुए राज्यभर में 261 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 57 एफआईआर दर्ज कर 66 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पिछले 239 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 34,175 हो गई है।

ये नशीले पदार्थ हुए बरामद

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.1 किलो हेरोइन, 1331 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 3200 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। नशा विरोधी इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

700 से अधिक पुलिस कर्मियों ने लिया भाग

इस आॅपरेशन के दौरान 47 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 700 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 261 स्थानों पर छापेमारी की। इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 280 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — एन्फोर्समेंट, डी-अडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) — लागू की हुई है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 30 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है।

आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा अभियान

इस अभियान संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब पुलिस का यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां पंजाब पुलिस प्रदेश के अंदर से पूरी तरह नशा तस्करी और नशे को बंद करने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं आम जनता को भी पुलिस के इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पब्लिक नशा तस्करों से संबंधित जानकारी पुलिस के साथ साझा करे ताकि पुलिस नशा तस्करों को गिरफ्तार कर सके और इस बुराई को जड़ से समाप्त किया जा सके।

