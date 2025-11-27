Chandigarh Crime News : खरड़ से करोड़ों रुपए की ड्रग्स सहित नशा तस्कर पकड़ा

आरोपी से 5 किलो हेरोइन, 1.6 किलो आईसीई, 6.5 लाख रुपए ड्रग मनी बरामदए ट्राइसिटी में नशे की खेप की डिलीवरी और वितरण का काम देखने वाले मुख्य हैंडलर के संपर्क में था आरोपी
Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने खरड़ से एक नशा तस्कर को 5.084 किलो हेरोइन, 1.681 किलो आईसीई (मेथामफेटामाइन) और 6,50,000 रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार कर नशा तस्करी मॉड्यूल का पदार्फाश किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। उल्लेखनीय है कि यह कार्रवाई एएनटीएफ रूपनगर रेंज द्वारा की गई है।
आरोपी से पुलिस ने यह बरामद किया
गिरफ्तार किए आरोपी की पहचान तरनतारन के गोइंदवाल साहिब निवासी आकाशदीप सिंह के रूप में हुई है। नशों की खेप और ड्रग मनी बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने एक चमड़े का बैग और दो इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनें भी बरामद की हैं तथा उसकी सफेद शेवरलेट क्रूज कार (डीएल 82 एपी 9522) को भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल वह नशे की खेप पहुंचाने में कर रहा था।
आरोपी से उसके नेटवर्क बारे पूछताछ कर रही पुलिस
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार आरोपी के उस मुख्य हैंडलर से संबंध सामने आए हैं, जो ट्राइसिटी क्षेत्र में नशे की खेप की डिलीवरी और वितरण का काम देखता है। डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए इस मामले में अगले-पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए एआईजी एएनटीएफ रूपनगर रेंज एएस औलख ने बताया कि पुलिस को आरोपी और उसके साथियों के बारे में विशेष गुप्त सूचना मिली थी कि उन्होंने नशे की एक बड़ी खेप छिपा रखी है और खरड़ के नेचर हट-3 में एक फ्लैट में छिपे हुए हैं। इसके बाद डीएसपी एएनटीएफ योगेश कुमार के नेतृत्व में एएनटीएफ टीम ने उक्त फ्लैट पर छापा मारा।
आरोपी के दो साथी भागने में कामयाब
उन्होंने आगे बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस टीमों ने संदिग्ध आकाशदीप को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जबकि उसके दो साथी फ्लैट की बालकनी के साथ लगते खाली प्लॉट में कूदकर फरार होने में कामयाब हो गए। एआईजी ने कहा कि आगे की जांच जारी है और दो फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है तथा आने वाले दिनों में और बरामदगी होने की संभावना है।
