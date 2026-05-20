Chandigarh Crime News : 4.2 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

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Harpreet Singh
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Chandigarh Crime News : 4.2 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू
Chandigarh Crime News : 4.2 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

प्रदेश भर में चलाए विशेष अभियान के तहत पुलिस के हत्थे चढ़े कुल 104 नशा तस्कर

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए शुरू की गई मुहिम के चलते पंजाब पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश पुलिस ने यह अभियान 1 मार्च 2025 से शुरू किया था और तभी से लगातार यह अभियान जारी है।

अपने इसी विशेष अभियान के 444वें दिन पंजाब पुलिस ने 104 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 4.2 किलोग्राम हेरोइन, 685 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 9470 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 444 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 64,756 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 9 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी प्रेरित किया।

गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान भी जारी

राज्य में चल रही निर्णायक मुहिम गैंगस्टरों ते वार के 119वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए 512 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरों ते वार पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

30 हजार से ज्यादा हो चुकी गिरफ्तारियां

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 119वें दिन पुलिस टीमों ने 13 हथियारों सहित 218 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसके साथ इस अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 30,475 हो गई है। इसके अलावा 133 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 17 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने पांच भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी दे सकते हैं।

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