Chandigarh Crime News : 1.3 किलोग्राम हेरोइन सहित नशा गिरफ्तार

पंजाब पुलिस का युद्ध नशों विरुद्ध अभियान जारी, पूरे प्रदेश में चल रहा छापेमारी अभियान

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार का विशेष अभियान जारी है। ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक मार्च 2025 को पूरे प्रदेश में नशा व नशा तस्करों के खिलाफ युद्ध नशों विरुद्ध नाम से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसी अभियान के चलते प्रदेश पुलिस पूरे प्रदेश में हर रोज एक योजना के अनुसार टीमों का गठन करके छापेमारी कर रही है। इस अभियान के 254वें दिन भी पंजाब पुलिस ने यह मुहिम जारी रखी।

प्रदेश भर में 281 जगह की छापेमारी

इस दौरान पुलिस ने राज्य भर में 281 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 60 एफआईआर दर्ज कर 75 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 254 दिनों में अब तक कुल 36,013 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन छापों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.3 किलोग्राम हेरोइन, 1419 नशीली गोलियां और 26,050 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

पांच सदस्यीय सब कमेटी कर रही निगरानी

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने नशों के खिलाफ लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है। यह सब कमेटी हर माह छापों से संबंधित जानकारी साझा करती है और पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी देती है। यह कमेटी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में काम कर रही है।

800 से ज्यादा कर्मियों ने लिया हिस्सा

इस आॅपरेशन के दौरान 56 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की 100 से ज्यादा टीमों ने राज्यभर में 281 स्थानों पर छापेमारी की। पूरे दिन चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 307 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम – लागू की है। इस डी-एडिक्शन पहल के तहत आज पंजाब पुलिस ने 23 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया है।