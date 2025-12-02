पानीपत पुलिस ने एसपी भूपेंद्र सिंह आईपीएस के कुशल नेतृत्व में हॉट स्पॉट पॉइंट्स पर रखी कड़ी निगरानी

Hot Spot Domination, (आज समाज), पानीपत: हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह आईपीएस के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश में दिसंबर माह में पुलिस द्वारा अभियान ‘हॉटस्पॉट डोमिनेशन’ चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना, नशे से जुड़ी गतिविधियों का खात्मा करना तथा असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हॉट स्पॉट डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्जों को अपने-अपने क्षेत्रों में चिन्हित किए हॉट स्पॉट पॉइंट्स पर गहन निगरानी रखने के निर्देश दिए है।

आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण मदद मिल रही

इसकी अनुपालन में पुलिस टीमों द्वारा व्यापक गश्त अभियान चलाया गया। जिन स्थानों को हॉट स्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है, उनमें मुख्य रूप से ऐसे इलाके शामिल हैं जहां नशेड़ी वर्ग द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, तथा कुछ स्थान ऐसे हैं जहां असामाजिक तत्व जुआ–सट्टा खेलने के लिए जुटते हैं। इन संवेदनशील स्थलों पर पुलिस की नियमित और प्रभावी गश्त से आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण मदद मिल रही है।

अपराध के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई गई

अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध स्थानों, सुनसान क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों के आसपास तथा अन्य चिन्हित पॉइंट्स पर विशेष ध्यान दिया। कई जगहों पर पुलिस ने पैदल गश्त, बाइक पेट्रोलिंग और गाड़ियों के माध्यम से गश्त करके लोगों में सुरक्षा का संदेश भी दिया। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा नशे और अपराध के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई गई है।

डोमिनेशन के तहत ऐसे सभी इलाकों को लगातार मॉनिटर किया जाएगा

ऑपरेशन हॉट स्पॉट डोमिनेशन के तहत ऐसे सभी इलाकों को लगातार मॉनिटर किया जाएगा, जहां अपराध की आशंका अधिक रहती है। इससे न केवल आपराधिक तत्वों में भय उत्पन्न होगा, बल्कि आमजन में सुरक्षा की भावना और अधिक मजबूत होगी। अभियान निरंतर जारी रहेगा, किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

