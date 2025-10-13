Driving License Update : सरकार ने की घोषणा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन किए जा सकते हैं आवेदन

Driving License Update (आज समाज) : किसी भी मोटर वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होता है। हालाँकि, कुछ लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफिस जाने का समय नहीं होता, या वे ऑफिस से काफ़ी दूर रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए, यह रिपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के एक आसान तरीके की जानकारी देती है।

ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वे गाड़ी खरीदें। ज़्यादातर लोग अपनी पसंद या शौक में गाड़ी सबसे ऊपर रखते हैं। सिर्फ़ गाड़ी चलाना जानना ही गाड़ी खरीदने के लिए काफ़ी नहीं है; गाड़ी के दस्तावेज़ बनवाने में भी समय लगता है। कुछ लोग यह भी भूल जाते हैं कि आजकल इसकी क़ीमत कम होती जा रही है।

ड्राइविंग टेस्ट और दस्तावेज

नए कार मालिकों के लिए गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में काफ़ी समय लगता है। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद, नए कार मालिकों को यह नहीं पता होता कि उन्हें अपना सर्टिफिकेट कब मिलेगा।

इस स्थिति से निपटने के लिए, राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने हाल ही में यात्रियों और वाहन चालकों, दोनों के लिए एक सुविधाजनक तरीका मंज़ूर किया है। खास तौर पर, हावड़ा के संतरागाछी बस अड्डे पर लोगों को बिना किसी जुर्माने के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में मदद के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

घर बैठे पाएँ लाइसेंस

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर तक पहुँचाए जाएँगे। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं और परीक्षा के चार दिनों के भीतर परिणाम उपलब्ध हो जाएँगे। वाहन मालिक भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सरकार ने आकर्षक वाहन नंबरों के लिए भी एक व्यवस्था शुरू की है। नीलामी में सबसे ज़्यादा कीमत चुकाने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंबर मिलेगा। इसे उन लोगों के लिए एक राहत के रूप में देखा जा रहा है जिन्हें लाइसेंस प्राप्त करने में समय की कमी का सामना करना पड़ता है।

संतरागाछी बस अड्डे पर पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद, राज्य परिवहन मंत्री ने कहा कि अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद आवेदकों को एक निश्चित दिन ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

चार घंटे के भीतर लाइसेंस की प्रति चालक के मोबाइल फ़ोन पर

परीक्षा के चार घंटे के भीतर, लाइसेंस की एक प्रति चालक के मोबाइल फ़ोन पर भेज दी जाएगी। इससे लोग बिना किसी परेशानी के गाड़ी चला सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट होने के बाद, परिवहन विभाग स्मार्ट कार्ड घर पहुँचा देगा। अगर कॉपी मोबाइल पर भी है, तो भी उसे स्वीकार किया जाएगा।

