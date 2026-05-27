Drishyam 3 Worldwide Collection: ‘दृश्यम 3’ का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7वें दिन दुनियाभर में छापे करोड़ों नोट

Drishyam 3 Worldwide Collection: मोहनलाल और जीतू जोसेफ की मच-अवेटेड थ्रिलर Drishyam 3 बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई कर रही है। 21 मई को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने थिएटर में अपनी शानदार कमाई जारी रखी है और अब यह कई लेटेस्ट रिलीज़ को कड़ी टक्कर दे रही है। दिलचस्प कहानी और मोहनलाल की दमदार परफॉर्मेंस के साथ, फिल्म ने बड़े पर्दे पर सात दिन पूरे करने के बाद भी दर्शकों को बांधे रखा है।

पहले दिन ₹13.7 करोड़ की शानदार कमाई

फिल्म ने पहले दिन ₹13.7 करोड़ की शानदार कमाई के साथ ज़बरदस्त शुरुआत की। इसने वीकेंड में भी अच्छी रफ़्तार बनाए रखी और दूसरे दिन ₹9.85 करोड़ कमाए, इसके बाद तीसरे और चौथे दिन ₹11.65 करोड़ कमाए। हालांकि वीकडेज़ में कमाई थोड़ी कम हुई, फिर भी Drishyam 3 ने पांचवें दिन ₹6.7 करोड़ और छठे दिन ₹5.5 करोड़ कमाए, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी मज़बूत पकड़ दिखी।

भाषा के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो, मलयालम वर्शन ने ₹59.05 करोड़ के बड़े कलेक्शन के साथ दबदबा बनाया है। तेलुगु वर्शन ने ₹5.85 करोड़ का योगदान दिया, जबकि तमिल और कन्नड़ वर्शन ने क्रमशः ₹2.60 करोड़ और ₹1.10 करोड़ जोड़े। कुल मिलाकर, फिल्म का घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब ₹79.62 करोड़ तक पहुंच गया है।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹170.32 करोड़ तक पहुंच गया

ग्लोबल लेवल पर, Drishyam 3 एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बन गई है। रिलीज के सिर्फ सात दिनों के अंदर, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कथित तौर पर ₹170.32 करोड़ तक पहुंच गया है, जिससे यह इस साल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है।

लगभग ₹100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी इस फिल्म ने पहले ही अपनी लागत का एक बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अगर फिल्म अगले कुछ दिनों में अपनी स्थिर परफॉर्मेंस जारी रखती है, तो यह मोहनलाल और मलयालम सिनेमा के लिए एक और ब्लॉकबस्टर माइलस्टोन बन सकती है। मोहनलाल की पिछली रिलीज़ से तुलना करें तो, L2: Empuraan अभी भी ₹266.81 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन के साथ दुनिया भर में सबसे बड़ी मलयालम ब्लॉकबस्टर बनी हुई है। हालाँकि, Drishyam 3 ने पहले ही Thudaram, Lokah, Aavesham, और Manjummel Boys जैसी फ़िल्मों से बेहतर परफ़ॉर्म किया है, जिससे बॉक्स ऑफ़िस पर मोहनलाल का दबदबा और पक्का हो गया है।