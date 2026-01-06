Drishyam 3: थिएटर्स में दस्तक देने को तैयार दृश्यम 3

हिंदी समेत कई भाषाओं में बने रीमेक

Drishyam 3, (आज समाज), मुंबई: दृश्यम को लेकर आॅडियंस में एक अलग ही क्रेज रहता है, फिर चाहे वो मलयालम की दृश्यम हो या फिर हिंदी की। हालांकि, दृश्यम मलयालम भाषा की ही ओरिजिनल फिल्म है, जिसमें मोहनलाल ने लीड रोल निभाया था। मोहनलाल की ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही कि इसके हिंदी समेत कई भाषाओं में रीमेक बने। ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर दृश्यम को जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया था।

मलयालम की दृश्यम के दो पार्ट बन चुके हैं अब लोगों को तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है। बीते काफी समय से मोहनलाल की मच अवेटेड दृश्यम 3 को लेकर कोई न कोई अपडेट सामने आ रहे थे। इस फिल्म पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने सभी को एक्साइटेड कर दिया है। काफी समय से लोग मोहनलाल की दृश्यम 3 की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे थे और अब इसे लेकर डायरेक्टर ने बड़ा खुलासा कर दिया है।

कब रिलीज होगी मोहनलाल की दृश्यम 3

मोहनलाल स्टारर दृश्यम 3 पर बीते दिनों अपडेट मिला था कि इसकी शूटिंग पूरी हो गई है और मेकर्स जल्द ही रिलीज डेट अनाउंस कर सकते हैं। अब फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने कंफर्म कर दिया है कि दृश्यम 3 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। जबकि इसका हिंदी रीमेक यानी अजय देवगन की दृश्यम 3 इसके 6 महीने बाद रिलीज होगी।

जीतू जोसेफ ने क्या कहा?

मीडिया से बातचीत करते हुए जीतू जोसेफ ने कंफर्म किया कि मोहनलाल स्टारर दृश्यम 3 अप्रैल के पहले वीक में रिलीज होगी। साथ ही, डायरेक्टर ने कहा कि आॅडियंस को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इस फिल्म को थिएटर्स में देखने जाना चाहिए। जीतू जोसेफ ने कहा, दृश्यम एक ऐसी फिल्म है, जिसने सालों तक बहुत से लोगों को इंफ्लुएंस किया है।

लोगों को इससे काफी उम्मीदें भी हैं और अब मैं कहता हूं कि लोगों को इसे किसी बड़ी उम्मीद के बिना देखना चाहिए। अप्रैल के फर्स्ट वीक में मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी। जल्द ही इसकी आॅफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी।

अजय देवगन दृश्यम 3 रिलीज डेट

मोहनलाल की दृश्यम 3 रिलीज डेट की कंफर्मेशन से पहले ही अजय देवगन की दृश्यम 3 की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया था। अजय देवगन की दृश्यम 3 थिएटर्स में 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी, जिसे अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है।