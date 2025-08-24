Drinking water crisis : 15 दिन से सबमर्सीबल के पानी से भी तरसे ग्रामीण

बधाना में गहराया पेयजल संकट, विधायक की बात भी नहीं मान रहे अधिकारी, ग्रामीण अब जाए तो जाए कहां

Drinking water crisis(आज समाज) जींद। बधाना गांव स्थित जलघर में लाखों रुपये खर्च कर नहरी पानी के लिए करीब छह माह पूर्व लगाई मोटर के चलाने के लिए शायद विभाग को किसी विधायक से फीता कटवाने का इंतजार है। विभाग द्वारा जलघर में नहरी पानी के लिए मोटर लगाए जाने के बाद भी ग्रामीणों को नहरी पानी तो मिलना दूर की बात, 15 दिनों से सबमर्सीबल के खराब होने से ग्रामीणों को पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय विधायक ने कई बार अधिकारियों को गांव में जलघर से मिलने वाली नहरी पानी की सप्लाई को चालू करने की बात कही लेकिन अधिकारी विधायक की बात को भी अनसुना कर रहे हैं। जिसके कारण गांव के लोगों में सरकार तथा जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के प्रति रोष है।

गांव के मनफ ूल, बलवान,महावीर, रामकरण, जगदीश, बलबीर, सतबीर तथा महिला महेंद्रो देवी, कृष्णा, रामकली, राजकली, पुष्पा, मुकेश, जीवनी देवी, राजो, फू लपति आदि ने बताया कि जलापूर्ति विभाग ने करीब छह माह पूर्व गांव के लोगों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए लाखों रूपये खर्च कर दो मोटर तथा पंप रखवाने का काम किया था लेकिन विभाग के अधिकारियों ने नहरी पानी के लिए रखे उपकरणों को चलाने की जहमत नहीं उठाई।

पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस ग्रामीण

जिसके कारण जलघर में लगे सबमर्सीबल के खराब होने की स्थिति में ग्रामीणों को पीने के पानी से महरूम होना पड़ता है। नहरी पानी के चालू न होने तथा सबमर्सीबल के 15 दिनों से खराब होने के कारण ग्रामीण 15 दिनों से पीने के पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों को कर्मचारियों तथा अधिकारियों की लापरवाही के चलते गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए एक-एक बंूद का मोहताज होना पड़ रहा है।

सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर बधाना गांव को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जींद नहर से पाइप लाइन तो दबा दी, लेकिन अभी तक गांव को नहरी पानी उपलब्ध नहीं करवा पाए। जिसके कारण सबमर्सीबल के खराब होने से तथा नहरी पानी उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए कई-कई महीने इंतजार करना पड़ता है। गांव के लोगों का कहना है कि मामले को लेकर विभाग तथा विधायक को अनेक बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा समस्या के समाधान के नाम कुछ नहीं किया जा रहा है।

कर्मचारियों की अज्ञानता से नहीं चल रही नहरी पानी मोटर, अब सबमर्सीबल खराब

जलापूर्ति विभाग के जेई रोहित ने बताया कि जलघर बधाना में विभाग द्वारा नहरी पानी के लिए रखी मोटर तथा पंप कर्मचारियों की अज्ञानता के कारण चल नहीं रही है। इसके लिए स्वयं जलघर में जाकर मोटरों के चलवाने का काम किया जाएगा।

इसके अलावा सबमर्सीबल के स्टार्टर में कमी आ गई थी, जोकि सोमवार को कुरूक्षेत्र से मंगवाकर सबमर्सीबल को चालू कर दिया जाएगा। स्टार्टर के आटोमेटिक होने के कारण कर्मचारी समझ नहीं पाए। मैकेनिक सोमवार को स्टार्टर लगा कर कर्मचारियों को समझा कर जाएगा ताकि भविष्य में दिक्कत न हो।

