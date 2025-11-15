Haryana News, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कुछ दिन पहले ही सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए थे कि शराब के ठेकों के बाहर कोई भी बैठकर शराब नहीं पिएगा और ऐसा करते कोई मिला तो ठेका संचालक और उक्त एरिया के थाना प्रभारी पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसके चलते हरियाणा में नशे के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया हुआ है।

लोग ठेकों के बाहर ही पीना शुरू कर देते

बता दें कि हरियाणा के तकरीबन जिलों में का हाल ये है कि शराब ठेके सुबह छह बजे के करीब ही खुल जाते हैं और शराब पीने के शौक़ीन ठेकों पर पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं सुबह से लेकर रात तक शराब खरीद कर ऐसे लोग ठेकों के बाहर ही पीना शुरू कर देते हैं। शराब ठेकों के आसपास कुछ सामान की रेहड़ियां लगी होती है और आवाजाही भी लगी रहती है, लेकिन अक्सर रात के समय ठेकों पर खड़े होकर शराब पिने वाले लोग किसी न की मुद्दे या बात पर बहस करने लग जाते है और उनकी बहस कई बार बड़े झगड़े या लड़ाई का रूप ले लेती है।

इस वजह से भी प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा

बात मारपीट और मर्डर तक आ पहुंचती है। इस वजह से भी प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से गश्त के दौरान शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शराब के ठेके सामने बैठकर छलका रहे जाम वालों पर कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही। शराब ठेकों के बाहर की तस्वीरें अभियान का कुछ और ही मतलब दिखा रही हैं। अभी भी यहां पर लोग खुलेआम ठेके के सामने शराब पी रहे हैं। जरूरत है अभियान को और सख्ती के साथ क्रियान्वित करने की। उम्मीद है कि डीजीपी ओपी सिंह के निर्देशों के बाद शायद कुछ सुधार हो।

