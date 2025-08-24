DRDO News: एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई

DRDO Maiden Flight Tests, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत ने मल्टीलयर एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा ( Odisha) के तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और भारतीय रक्षा उद्योग को बधाई दी है।

बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है आईएडीडब्ल्यूएस

डीआरडीओ अधिकारियों ने बताया कि 23 अगस्त यानी पिछले कल शनिवार को लगभग 12:30 बजे ओडिशा के तट से IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूवर्क किया गया। उन्होंने बताया कि आईएडीडब्ल्यूएस एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसमें त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (क्यूआरएसएएम), उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस) मिसाइलें और एक उच्च शक्ति वाली लेजर-आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (डीईडब्ल्यू) शामिल हैं।

परीक्षण ने बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया : राजनाथ

राजनाथ ने सशस्त्र बलों, डीआरडीओ कर्मियों व रक्षा उद्योग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए अपने बधाई संदेश में कहा, इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा।

बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफलतापूर्वक परीक्षण

रक्षा मंत्रालय ने इसी 20 अगस्त को ऐलान किया था कि भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित आईटीआर से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अधिकारियों के मुताबिक इसमें सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। उन्होंने बताया कि प्रक्षेपण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया।

