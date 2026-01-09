स्टेज पर हंगामा, दिल में तूफान! Tara Sutaria–Veer Pahariya का रिश्ता टूटा?

Tara Sutaria–Veer Pahariya: तारा सुतारिया पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में हैं। चाहे वह उनकी आने वाली फिल्म टॉक्सिक हो, वीर पहारिया के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियां हों, या एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट को लेकर हुआ विवाद हो। अब, एक नई रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेस और वीर पहारिया ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है।

ताज़ा खबरों के मुताबिक, कुछ महीनों तक डेटिंग करने के बाद इस कपल ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। हालांकि, न तो तारा और न ही वीर ने आधिकारिक तौर पर ब्रेकअप की पुष्टि की है, लेकिन इस टाइमिंग ने कई लोगों को हैरान कर दिया है।

Tara Sutaria–Veer Pahariya

क्या तारा सुतारिया और वीर पहारिया का ब्रेकअप हो गया है?

फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार, तारा सुतारिया और वीर पहारिया ने अलग होने का फैसला किया है। उनके ब्रेकअप का कारण अभी साफ नहीं है, और दोनों ने इस मामले पर चुप रहना ही बेहतर समझा है। हालांकि, फैंस हैरान हैं क्योंकि यह ब्रेकअप एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट विवाद के कुछ ही दिनों बाद हुआ है।

एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में क्या हुआ था?

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि एपी ढिल्लों ने 26 दिसंबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में परफॉर्म किया था, और तारा सुतारिया भी उनके साथ स्टेज पर थीं। कॉन्सर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एपी ढिल्लों तारा को गले लगाते और उनके गाल पर किस करते दिखे थे।

एक और क्लिप भी सामने आई थी जिसमें वीर पहारिया दोनों को एक साथ देखते हुए काफी सीरियस दिख रहे थे। जब ये वीडियो ट्रेंड करने लगे, तो वीर ने अपनी गर्लफ्रेंड को चीयर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जबकि तारा ने इसे नेगेटिव पब्लिसिटी बताया और स्थिति साफ करने के लिए स्क्रीनशॉट भी शेयर किए।

तारा और वीर ने कब डेटिंग शुरू की थी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, तारा सुतारिया और वीर पहारिया ने पिछले साल मार्च में डेटिंग शुरू की थी और जुलाई तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया था। तब से, यह कपल अक्सर एक साथ प्यारी तस्वीरें शेयर करते और पब्लिक इवेंट्स में साथ दिखते थे।

सोशल मीडिया से लेकर इवेंट्स तक, वे अपने प्यार का इज़हार करने से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी जोड़ी फैंस को बहुत पसंद थी, यही वजह है कि ब्रेकअप की खबर कई लोगों के लिए एक बड़ी निराशा बनकर आई है। अब, इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद, हर कोई तारा और वीर की तरफ से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा है।दोनों के ब्रेकअप की खबरों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि aajsamaaj.com नहीं करता।