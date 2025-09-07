Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) जीरकपुर। ढकोली क्षेत्र में पड़ते काठगढ़ गांव के लोग इन दिनों दहशत में हैं। गांव के नाले के पास बसे परिवारों का कहना है कि हर बरसात के मौसम में उनका जीवन नरक जैसा हो जाता है। बीते दिनों हुई बारिश ने फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं, जब नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सीधे उनके घरों में घुस गया। इस दौरान कई परिवारों का घरेलू सामान खराब हो गया और हजारों रुपये का नुकसान हुआ।

गांव वासियों ने आरोप लगाया कि नाले पर अवैध निर्माण इस समस्या की असली जड़ है। उनका कहना है कि बिल्डरों ने नाले के ऊपर मकान बना दिए हैं, जिससे पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो गया है। पहले यह नाला सीधे आगे बह जाता था, लेकिन अब रास्ता बदलकर गांव की गलियों और घरों में घुस रहा है। नतीजा यह है कि बारिश के समय काठगढ़ गांव के लोग हर पल पानी से जूझने को मजबूर हो जाते हैं।

लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले में प्रशासन और पार्षद दोनों की लापरवाही साफ झलकती है

गांव के एक बुजुर्ग निवासी ने बताया कि बरसात शुरू होते ही लोग अपने घरों का सामान ऊपर शिफ्ट करने लगते हैं। कई बार तो बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना पड़ता है। महिलाएं कहती हैं कि पानी भर जाने के कारण खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना और घर का सामान्य जीवन लगभग असंभव हो जाता है। लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले में प्रशासन और पार्षद दोनों की लापरवाही साफ झलकती है। ग्रामीणों के अनुसार, कई बार नगर परिषद अधिकारियों और स्थानीय पार्षद को समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नाले की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, जिस कारण उसमें गंदगी और कचरा भरा पड़ा है। यही वजह है कि थोड़ा सा भी पानी आने पर नाला जाम होकर ओवरफ्लो कर जाता है और गांव वालों के घरों में घुस जाता है।

गांव की एक महिला ने गुस्से में कहा, “बरसात का नाम सुनते ही हमारी नींद उड़ जाती है। हमें डर रहता है कि पता नहीं कब पानी घर में घुस आए। प्रशासन को हमारी तकलीफों से कोई लेना-देना नहीं है।”युवाओं का कहना है कि अगर जल्द ही कोई ठोस हल नहीं निकाला गया तो वे मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। गांव के कई परिवार पहले ही कर्ज में डूब चुके हैं क्योंकि हर साल बारिश से उनके घरों और सामान को नुकसान पहुंचता है। यह समस्या अब सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति को भी प्रभावित कर रही है।

नाले की नहीं हुई सफाई

ग्रामीणों ने मांग की है कि नाले की तुरंत सफाई करवाई जाए और जो अवैध निर्माण उसके बहाव में बाधा डाल रहे हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही, प्रशासन को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए ताकि हर बरसात में गांव वालों को खौफ और नुकसान न झेलना पड़े। काठगढ़ के लोगों का कहना है कि अब उनकी सहनशीलता की सीमा खत्म हो चुकी है।

अगर सरकार और प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में यह समस्या और गंभीर हो सकती है। ग्रामीण उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उन्हें राहत मिलेगी। इस मौके पर गांव वासी सोनू, जगतार सिंह, धर्मेश कौर,शर्मिंदर कौर, रमन सैनी, और हरदीप सिंह मौजूद रहे। मामले संबंधी जानकारी आप द्वारा हमें प्राप्त हो गई है कल सुबह ही मौके पर सेनेटरी विभाग की टीम को भेज कर मौके का जायजा लेकर नल की सफाई कराई जाएगी और अवैध निर्माण संबंधी बिल्डिंग इंस्पेक्टर से रिपोर्ट ली जाएगी।

