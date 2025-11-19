Delhi Blast Update News : आतंकी साजिश के लिए ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में था डॉ. उमर

जांच में हुआ सनसनीखेज खुलासा, लेक्चर लेने नहीं आता था उमर

Delhi Blast Update News (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली में हुए बम धमाके में जांच की पूरी सूई अल फलाह यूनिवर्सिटी पर आकर टिक गई है। सीधे तौर पर कहा जाए तो इस धमाके की पूरी साजिश इसी यूनिवर्सिटी में रची गई। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे ही कई सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं। इस साजिश में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। इनमें से एक था डॉक्टर मुजम्मिल और दूसरा डॉ. उमर इन दोनों ने ही मिलकर इस सारी साजिश को अंजाम दिया। डॉ. उमर जहां इस बम धमाके में मारा गया वहीं डॉ मुजम्मिल पुलिस हिरासत में है।

शुरू से ही बेहद कम क्लास लेता था उमर

डॉ. उमर के साथी डॉक्टरों ने बताया है कि जब से डॉ. उमर ने यूनिवर्सिटी में अपना पदभार संभाला है तभी से वह बेहद कम काम करता था। वह अक्सर अपने कमरे में ही रहता था और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। उसकी ज्यादात्तर दोस्ती डॉ. मुजम्मिल के साथ थी और जब भी उमर किसी के साथ बात करता दिखाई देता था तो वह डॉ. मुजम्मिल से ही करता था। वो सप्ताह में एक या दो लेक्चर ही लेता और वो भी अधिकतम 15-20 मिनट में खत्म कर वापस अपने रूम में चला जाता था। डॉक्टरों ने बताया कि अन्य लेक्चरार ऐसा नहीं करते थे, वो पूरी समय क्लास लेकर ही बाहर निकलते थे।

ज्यादात्तर रात की शिफ्ट में करता था ड्यूटी

डॉ. उमर की ड्यूटी हमेंशा इवनिंग या नाइट शिफ्ट में ही अस्पताल में लगाई जाती थी। उन्हें कभी भी मॉनिंग शिफ्ट में ड्यूटी दी ही नहीं गई। ये शिफ्ट शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक और रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक वाली होती थी। डॉ. उमर ड्यूटी पर आता ही नहीं था। जब भी कोई मरीज उनकी ड्यूटी टाइम में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होता तो उन्हें अक्सर कॉल कर ही बुलाना पड़ता था। बार-बार कॉल करने के बाद ही डॉ. उमर अस्पताल में पहुंचकर इलाज करता। कुछ मिनट रुकने के बाद अन्य सहायक स्टॉफ को निर्देश देकर वो वापस अपने कमरे में चला जाता था।

अल फलाह ग्रुप का चेयरमैन ईडी ने किया गिरफ्तार

मंगलवार को अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कई ईडी द्वारा जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए की धारा 19 के तहत हुई है। बता दें कि यह कार्रवाई हाल ही में अल फलाह से जुड़े परिसरों पर हुई सर्च कार्रवाई के दौरान मिले सबूतों और विस्तृत जांचों के आधार पर की गई है।

