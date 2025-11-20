Delhi Blast Update: डॉ. शाहीन और मुजम्मिल ने बम बनाने के लिए यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल किए चोरी

विदेश जाने की फिराक में था अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी

Delhi Blast Update, (आज समाज), नई दिल्ली/फरीदाबाद: 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट केस में कई ओर चौकाने वाले खुलासे हुए है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि बम बनाने के लिए केमिकल अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चोरी किया था। खुद डॉ. शाहीन और मुजम्मिल ने एनआईए की पूछताछ में यह बात कबूली है।

इसके अलावा फरीदाबाद की डॉ. शाहीन सईद के करीबियों पर उत्तर प्रदेश में एटीएस और एनआईए ने छापेमारी की है। कानपुर के हितकारी नगर में एक हरियाणा नंबर की कार मिली है। यह कार किसकी है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। बताया गया है कि ब्लास्ट से 25 दिन पहले डॉ. शाहीन कानपुर आई थी।

चेयरमैन सिद्दीकी 13 दिन के रिमांड पर

उधर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने रेड के बाद अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर 13 दिन की रिमांड पर लिया है। सर्च में 9 शेल कंपनियों का पता चला है, जो एक ही पते पर रजिस्टर्ड थीं। इनके प्रमोटर्स भी एक हीं हैं।

आॅन अराइवल वीजा प्रोवाइड करवाने वाले देश में जाने की थी प्लानिंग

जांच में सामने आया कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी विदेश जाने की फिराक में था। उसने किसी ऐसे देश में जाने की प्लानिंग बनाई थी, जो इंडियन पासपोर्ट को आॅन अराइवल वीजा प्रोवाइड करवाते हैं।

ईडी ने उसके ट्रैवल से जुड़ी कुछ एयर टिकटें और बुकिंग की जानकारी मिली है। ईडी ने कोर्ट में पेश किए गए रिमांड पेपर में भी विदेश जाने की जानकारी दी। उसके करीबी रिश्तेदार भी खाड़ी देशों में बसे हुए हैं। उन्हीं के माध्यम से वह विदेश जाने की तैयारी में था। उसके मोबाइल की भी फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है।

50 बैंक अकाउंट्स की जांच की जा रही

जांच के दौरान 50 बैंक अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन के कारण ईडी ने इस रकम को प्रोसीड्स आॅफ क्राइम माना है। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि 415 करोड़ शुरूआती आंकड़ा है। जांच आगे बढ़ने पर और भी बड़ी रकम और प्रॉपर्टी का खुलासा हो सकता है। सिद्दीकी 1 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में है।

लोगों को रिक्रूट करता था डॉ. मुजम्मिल

अल-फलाह यूनिवर्सिटी में चल रहे आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। इस मॉड्यूल से जुड़े सभी प्रमुख डॉक्टरों की ड्यूटी तय थी। आतंक का नेटवर्क खड़ा करने में डॉ. मुजम्मिल शकील की अहम भूमिका रही है, जो लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद रिक्रूट करता था।

ब्रेनवॉश करती थी डॉ. शाहीन

नए लोगों को शामिल करने के बाद डॉ. शाहीन सईद और डॉ. उमर नबी उनकी आर्थिक मदद करते और ब्रेनवॉश करते थे। मुजम्मिल यह काम मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों के घर मदद के बहाने जाकर करता था। अस्पताल के जिन कर्मचारियों के नाम इस नेटवर्क में शामिल हैं, उनके परिवार वालों ने खुलासा किया है कि मुजम्मिल इलाज या किसी अन्य बहाने उनके घर आया था।

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम, अंबाला, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद की जेलों में शुरू होंगे वोकेशनल-आईटीआई कोर्स