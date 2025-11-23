Dr. Arvind Sharma, (आज समाज), पानीपत : चुलकाना गांव अब गांव नहीं यह धाम बन चुका है और जिस तरह से यहां श्री श्याम बाबा मंदिर में माथा देखने के लिए लाखों–लाखों की संख्या में लोग आते हैं, निश्चित रूप से एक दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुलकाना गांव के श्री श्याम बाबा मंदिर में माथा टेकने के लिए आएंगे और इतना ही नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चुलकाना गांव में आ सकते हैं और जब ऐसा हो जाएगा तो यह केवल चुलकाना और समालखा के अलावा हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो की इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा।

निशान यात्रा में कई लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला

भजन सम्राट कन्हैया मित्तल के द्वारा निकल गई श्री श्याम बाबा निशान यात्रा में लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला, समालखा से चुलकाना तक बाबा के दीवाने ही दीवाने पैदल जाते हुए दिखाई दिए। उक्त बातें प्रदेश के सहकारिता और जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने भजन सम्राट कन्हैया मित्तल की पानीपत से चुलकाना श्री श्याम बाबा दरबार में माथा टेकने के लिए पैदल ध्वज यात्रा में विधायक मनमोहन बढ़ाना के साथ मिलकर सामूहिक रूप से बोलते हुए कही।

सनातन धर्म का प्रचार करने का मतलब राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती देना

पत्रकारों और लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि भजन सम्राट कन्हैया मित्तल हमारी शान है, क्योंकि कन्हैया मित्तल ने जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता की है, निश्चित रूप से लोगों का बाबा के प्रति अटूट प्यार बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का प्रचार करने का मतलब राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का प्रचार के लिए हम सब मिलकर आवाज दें कि हम एक हैं, यह संदेश देने के लिए कन्हैया मित्तल जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से यह है सनातन संस्कृति को आगे बढ़ने का बहुत बड़ा काम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए हमें जो भी करना पड़ा वह करेंगे।

जो भी सच्चे मन से आता है वह कभी खाली नहीं जाता

उन्होंने कहा कि चुलकाना धाम को हिंदुस्तान के मानचित्र पर लाने का काम कन्हैया मित्तल कर रहे हैं और निश्चित रूप से कन्हैया मित्तल के साथ-साथ लाखों की संख्या में बाबा के भक्त बाबा के दरबार में मन्नत मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि बाबा के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है वह कभी खाली नहीं जाता इस पैदल निशान यात्रा में विशेष रूप से भजन सम्राट कन्हैया मित्तल के साथ चल रहे विधायक मनमोहन भड़ाना ने कहा कि भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस भाव से काम किया है, निश्चित रूप से आज केवल हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा ही नहीं विदेश में भी कन्हैया मित्तल का नाम है।

चुलकाना गांव कॉरिडोर के रूप में बाबा की ख्याति बने

उन्होंने कहा कि इस पैदल ध्वज यात्रा में कन्हैया मित्तल के साथ प्रदेश के मंत्री डॉ अरविंद शर्मा पहुंचे हैं और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा समालखा को रिंग्स बना दो तो निश्चित रूप से लोगों के ऊपर इतना आशीर्वाद आपका होगा कि कोई भी दुखी नहीं होगा। विधायक मनमोहन भड़ाना ने कहा कि देव दर्शन स्कीम के तहत चुलकाना गांव कॉरिडोर के रूप में बाबा की ख्याति बने, इसको लेकर डॉ. अरविंद शर्मा से भी प्रार्थना की गई है और निश्चित रूप से वह अपनी ओर से भी इस कार्य में लगे हुए हैं।

निशान यात्रा को देखने के लिए समालखा से चुलकाना तक लोग सड़कों पर

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, विधायक मनमोहन भड़ाना दोनों अपने हाथों में समालखा से ध्वज लेकर चुलकाना गांव तक पैदल चलकर कन्हैया मित्तल के साथ पहुंचे, कुल मिलाकर इस पैदल निशान यात्रा को देखने के लिए समालखा से चुलकाना तक लोग सड़कों पर खड़े थे, अपनी छतों पर खड़े थे और काफी लोग ऐसे थे जो इस कार्यक्रम की वीडियो बना रहे थे, अपनी सेल्फी ले रहे थे इतना ही नहीं इस यात्रा को देखने के लिए काफी लोग ऐसे थे जो अपने जरूरी काम छोड़कर भी इस यात्रा में भाग ले रहे थे।