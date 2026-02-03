Mangalwar Ke Niyam: मंगलवार के दिन भूलकर भी न खरीदें ये चीजें

हनुमान जी के साथ-साथ मंगल ग्रह को भी समर्पित है मंगलवार का दिन

Mangalwar Ke Niyam, (आज समाज), नई दिल्ली: मंगलवार का दिन हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्रीराम के परम भक्त और शिव जी के रुद्रावतार हनुमान जी को समर्पित किया गया है। इस दिन बजरंगबली की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही मंगलवार का व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा-अर्चना करने और व्रत रखने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं।

मंगलवार के दिन पूजा-अर्चना और व्रत करने से बजरंगबली जीवन के सारे दुखों और संकटों को दूर करते हैं। शत्रुओं से रक्षा करते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी के साथ-साथ मंगल ग्रह को भी समर्पित किया गया है। ऐसे में इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। वरना मंगल की जगह आपका अंमगल हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में।

मंगलवार के दिन न खरीदें ये चीजें