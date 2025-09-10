Sankashti Chaturthi Daan: संकष्टी चतुर्थी के दिन इन चीजों का करें दान, दूर होंगी सभी बाधाएं

भगवान गणेश को कहा जाता है विघ्नहर्ता
Sankashti Chaturthi Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन, भक्त भगवान गणेश की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाला।
संकष्टी चतुर्थी पर उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। दान करने से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि दान करने वाले को भी मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा जीवन में आनी वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है।
इन चीजों का करें दान
- कपड़े: आप गरीबों और जरूरतमंदों को नए या साफ कपड़े दान कर सकते हैं।
- अनाज: आप चावल, गेहूं, दालें और अन्य अनाज दान कर सकते हैं।
- फल और मिठाइयां: आप भगवान गणेश को फल और मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं और फिर उन्हें गरीबों में बांट सकते हैं।
- धन: आप गरीबों और जरूरतमंदों को धन दान कर सकते हैं।
- पुस्तकें और स्टेशनरी: आप बच्चों को किताबें और स्टेशनरी दान कर सकते हैं।
- पशुओं के लिए भोजन: आप गायों, कुत्तों और अन्य जानवरों को भोजन दान कर सकते हैं।
- जल: आप प्यासों को पानी पिला सकते हैं।
- छाता या जूते: आप जरूरतमंदों को छाता या जूते दान कर सकते हैं।
- घी का दान: घी के दान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
- गुड़ का दान: गुड़ का दान करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और भाग्य का साथ मिलता है।
दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान
- दान करते समय मन में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
- हमेशा जरूरतमंदों को ही दान करना चाहिए।
- दान करते समय किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।
- दान अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए।
दान गुप्त रूप से करना चाहिए।
इन चीजों का नहीं करना चाहिए दान
- तेल: इस दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए। तेल का दान करने से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- नुकीली चीजें: इस दिन नुकीलों चीजों का भी दान नहीं करना चाहिए। नुकीली चीजों का दान करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
- हल्दी: संकष्टी चतुर्थी के दिन हल्दी का भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में परेशानियों का खतरा बना रहता है।
