Parivartini Ekadashi Upaay: परिवर्तिनी एकादशी पर इन चीजों का करें दान

अक्षय पुण्य और जीवन में सुख-समृद्धि होती है प्राप्त

Parivartini Ekadashi Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे पवित्र तिथियों में गिना गया है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन भगवान विष्णु की उपासना का सर्वोत्तम समय माना जाता है। लोग आमतौर पर उपवास करके पुण्य अर्जित करते हैं, लेकिन केवल व्रत रखने से इसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसकी तिथि की शुरूआत 3 सितंबर को प्रात: 3 बजकर 53 मिनट पर होगी और समापन 4 सितंबर 2025 को सुबह 4 बजकर 21 मिनट पर होगा।

उदया तिथि को मान्यता देने के कारण इस वर्ष परिवर्तिनी एकादशी का पर्व 3 सितंबर को ही मनाया जाएगा। धर्मग्रंथों में उल्लेख है कि इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से अक्षय पुण्य और जीवन में सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी पर क्या-क्या दान करना चाहिए।

अनाज और भोजन: परिवर्तिनी एकादशी के दिन अनाज और भोजन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने या चावल, दाल, और गेहूं आदि चीजों का दान करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और घर में धन-धान्य की कमी नहीं होती।

पीले वस्त्र: भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। इसलिए परिवर्तिनी एकादशी के दिन पीले वस्त्रों का दान करना बहुत अच्छा होता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं।

फल: इस दिन मौसमी फल का दान करना भी बहुत लाभकारी होता है। इस दान से अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान मिलता है।

तिल: तिल का दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। यह दान आध्यात्मिक और भौतिक सुखों को बढ़ाता है।

गाय: गाय का दान, जिसे गो-दान भी कहते हैं, सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप गाय का दान नहीं कर सकते, तो गाय को चारा खिलाने जैसे अच्छे काम कर सकते हैं।

घी और शहद

घी और शहद: परिवर्तिनी एकादशी पर घी और शहद का दान करने से घर में खुशहाली आती है और जीवन में मिठास बनी रहती है।

