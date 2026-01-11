Makar Sankranti Daan: मकर संक्रांति पर करें इन चीजों का दान, शनि देव होंगे प्रसन्न

भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर हर वर्ष माघ माह में मनाया जाता है मकर संक्रांति का पर्व

Makar Sankranti Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर हर वर्ष माघ माह में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर सूर्य देव के पुत्र शनि देव की राशि है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान-दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार, इस दिन गंगा समेत अन्य पावन नदियों में स्नान और फिर दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।

चूंकि, मकर संक्रांति सूर्य देव से जुड़ा पर्व है, इसलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप सूर्य देव को प्रसन्न और न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं, तो इन तीन चीजों का अवश्य दान करें। इन चीजों का दान करने से सौ गुना फल प्राप्त होता है, तो आइए इन चीजों के बारे में जानते हैं।

करें ये चीजें दान