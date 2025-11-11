Kaal Bhairav Ashtami Daan: काल भैरव अष्टमी पर इन चीजों का करें दान

भगवान शिव के रौद्र स्वरूप, काल भैरव को समर्पित होता है आज का दिन
Kaal Bhairav Ashtami Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: काल भैरव अष्टमी का दिन भगवान शिव के रौद्र स्वरूप, काल भैरव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी पूजा-अर्चना करने और कुछ विशेष चीजों का दान करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन से सभी कष्ट, भय और नकारात्मकता दूर होती है, जिससे घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। काल भैरव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष चीजों का दान अत्यंत शुभ फलदायी होता है।
इन चीजों का करें दान
- सरसों का तेल: सरसों का तेल काल भैरव को अत्यंत प्रिय है और यह शनि देव से भी संबंधित है। इसका दान करने से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है और काल भैरव प्रसन्न होते हैं। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल दान करें। आप शनि मंदिर या भैरव मंदिर में भी सरसों का तेल दान कर सकते हैं। यह जीवन से बाधाओं को दूर करता है, स्वास्थ्य समस्याओं को कम करता है और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है।
- काले तिल: काले तिल का संबंध शनि और राहु-केतु से है, और ये पितरों को भी प्रिय होते हैं। काल भैरव की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व है। किसी ब्राह्मण, गरीब व्यक्ति या मंदिर में काले तिल का दान करें। आप काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर भी दान कर सकते हैं। यह राहु-केतु के अशुभ प्रभावों को कम करता है, पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है और दुर्भाग्य को दूर करता है।
- उड़द की दाल या उससे बनी चीजें: उड़द की दाल भी शनि और भैरव जी से संबंधित है। उड़द की दाल, या उड़द दाल से बनी कोई वस्तु जैसे उड़द दाल के वड़े या कढ़ी-चावल (जो काल भैरव को भोग में भी चढ़ाया जाता है) गरीबों को दान करें। यह आपके कर्मों से जुड़े दोषों को कम करता है और जीवन में स्थिरता लाता है।
- काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र: काला और गहरा नीला रंग काल भैरव को प्रिय है। किसी गरीब, असहाय व्यक्ति को काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र दान करें। यह आपको बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। ठंड के मौसम में या किसी भी समय गरीबों को कंबल दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। किसी जरूरतमंद या बेघर व्यक्ति को कंबल दान करें। यह आपको काल भैरव का आशीर्वाद दिलाता है और संकटों से बचाता है।
- गुड़ और चना: गुड़ और चना भगवान भैरव के प्रिय भोग में से एक है। बच्चों को, गरीबों को या मंदिर में गुड़ और चना दान करें। यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और सुख-शांति लाता है। नींबू का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। सीधे दान करने के बजाय, यदि आप किसी चौराहे पर नींबू और कुछ सिक्के रखते हैं (परिक्रमा किए बिना), तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक उपाय माना जाता है। हालांकि, यह उपाय किसी जानकार की सलाह पर ही करें।
- काले कुत्ते को भोजन: काला कुत्ता काल भैरव का वाहन है। उन्हें भोजन कराना काल भैरव को सीधे प्रसन्न करने के समान है। कालाष्टमी के दिन किसी काले कुत्ते को दूध, रोटी, बिस्कुट या मीठी पूड़ी खिलाएं। यह सबसे प्रभावी उपायों में से एक है जो काल भैरव को प्रसन्न करता है, आपके जीवन से बाधाओं को दूर करता है और आपको भयमुक्त करता है। इन चीजों का दान करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली बनी रहती है।
