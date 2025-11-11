Kaal Bhairav Ashtami Daan: काल भैरव अष्टमी पर इन चीजों का करें दान

भगवान शिव के रौद्र स्वरूप, काल भैरव को समर्पित होता है आज का दिन

Kaal Bhairav Ashtami Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: काल भैरव अष्टमी का दिन भगवान शिव के रौद्र स्वरूप, काल भैरव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी पूजा-अर्चना करने और कुछ विशेष चीजों का दान करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन से सभी कष्ट, भय और नकारात्मकता दूर होती है, जिससे घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। काल भैरव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष चीजों का दान अत्यंत शुभ फलदायी होता है।

इन चीजों का करें दान

सरसों का तेल: सरसों का तेल काल भैरव को अत्यंत प्रिय है और यह शनि देव से भी संबंधित है। इसका दान करने से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है और काल भैरव प्रसन्न होते हैं। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल दान करें। आप शनि मंदिर या भैरव मंदिर में भी सरसों का तेल दान कर सकते हैं। यह जीवन से बाधाओं को दूर करता है, स्वास्थ्य समस्याओं को कम करता है और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है।

