Shardiya Navratri Daan: नवरात्र के चौथे दिन राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, संकटों से मिलेंगी मुक्ति

मां कूष्मांडा की पूजा करने से घर में आएगी सुख समृद्धि और खुशहाली
Shardiya Navratri Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिषियों की मानें तो शारदीय नवरात्र के चौथे दिन दुर्लभ भद्रावास और शिववास समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस शुभ अवसर पर भद्रा पाताल लोक में रहेंगी। इस दिन देवी मां कूष्मांडा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। ज्योतिष शास्त्र में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं।

इन उपायों को करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्र के चौथे दिन पूजा के बाद आर्थिक स्थिति अनुसार दान-पुण्य किया जाता है। अगर आप भी जीवन में व्याप्त संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र के चौथे दिन जगत की देवी मां कूष्मांडा की पूजा करें। साथ ही पूजा के बाद राशि अनुसार इन चीजों का दान करें।

राशि अनुसार करें दान

  • मेष राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन गेहूं और हरी सब्जियों का दान करें।
  • वृषभ राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन पोहा और चीनी का दान करें।
  • मिथुन राशि के जातक नवरात्र के चौथे दिन साबुत मूंग और हरे रंग का वस्त्र का दान करें।
  • कर्क राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन चावल, आटा और नारियल का दान करें।
  • सिंह राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन गुड़ और मूंगफली का दान करें।
  • कन्या राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन हरी सब्जियों का वितरण करें।
  • तुला राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन सफेद रंग के वस्त्र का दान करें।
  • वृश्चिक राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन लाल रंग के कपड़े का दान करें।
  • धनु राशि के जातक नवरात्र के चौथे दिन बेसन के लड्डू और मक्के का आटा का दान करें।

    मकर राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन सरसों और तिल के तेल का दान करें।

  • कुंभ राशि के जातक नवरात्र के चौथे दिन काले तिल और नीले रंग के कपड़े का दान करें।
  • मीन राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन चने की दाल और पके पपीते का दान करें।

