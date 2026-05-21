Ganga Dussehra Daan: गंगा दशहरा पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान

मिलेगा अक्षय पुण्य, दूर होंगे जीवन के कष्ट!
Ganga Dussehra Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। इस अवसर पर गंगा स्नान, पूजा-पाठ, जप-तप और दान का विशेष महत्व बताया गया है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गंगा दशहरा के दिन श्रद्धा से किया गया दान व्यक्ति के जीवन के कई कष्टों को दूर करता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। पंचांग के अनुसार, साल 2026 में गंगा दशहरा का पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार दान करे तो उसका शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है।
राशि अनुसार क्या करें दान?
- मेष राशि: मेष राशि के लोगों को लाल वस्त्र, गुड़ और मसूर दाल का दान करना शुभ माना जाता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक तनाव कम होता है।
- वृषभ राशि: वृषभ राशि वाले सफेद वस्त्र, चावल, दूध और मिठाई का दान करें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने की मान्यता है।
- मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों को हरी मूंग, हरे फल और हरे वस्त्र का दान करना लाभकारी माना गया है। इससे बुद्धि और संवाद क्षमता में सुधार होता है।
- कर्क राशि: कर्क राशि वाले दूध, चावल और चांदी से जुड़ी वस्तुओं का दान करें। इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।
- सिंह राशि: सिंह राशि के लोगों के लिए गेहूं, तांबे के बर्तन और लाल फल का दान शुभ माना गया है। इससे मान-सम्मान और सफलता मिलती है।
- कन्या राशि: कन्या राशि के जातक हरी सब्जियां, मूंग दाल और किताबों का दान करें। इससे करियर और शिक्षा में लाभ मिलता है।
- तुला राशि: तुला राशि वालों को सफेद मिठाई, इत्र और वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन और रिश्तों में मधुरता आती है।
- वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोग लाल फल, गुड़ और तांबे की वस्तुओं का दान करें। इससे नकारात्मकता दूर होने की मान्यता है।
- धनु राशि: धनु राशि के जातकों को पीले वस्त्र, हल्दी, चना दाल और केले का दान करना शुभ माना जाता है। इससे भाग्य मजबूत होता है।
- मकर राशि: मकर राशि वाले काले तिल, कंबल और लोहे की वस्तुओं का दान करें। इससे शनि दोष कम होने की मान्यता है।
- कुंभ राशि: कुंभ राशि के लोगों को जल से भरे पात्र, नीले वस्त्र और उड़द दाल का दान करना चाहिए। इससे जीवन में स्थिरता आती है।
- मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए पीले फल, केसर, हल्दी और धार्मिक पुस्तकों का दान शुभ माना गया है। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ मिलता है।