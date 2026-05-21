Ganga Dussehra Daan: गंगा दशहरा पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान

मिलेगा अक्षय पुण्य, दूर होंगे जीवन के कष्ट!

Ganga Dussehra Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। इस अवसर पर गंगा स्नान, पूजा-पाठ, जप-तप और दान का विशेष महत्व बताया गया है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गंगा दशहरा के दिन श्रद्धा से किया गया दान व्यक्ति के जीवन के कई कष्टों को दूर करता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। पंचांग के अनुसार, साल 2026 में गंगा दशहरा का पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार दान करे तो उसका शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है।

राशि अनुसार क्या करें दान?