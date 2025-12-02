Daan Niyam: दिनों के हिसाब से करें इन चीजों का दान

दान करने से पुण्य की होती हैं प्राप्ति

Daan Niyam, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी ग्रह या देवता को समर्पित होते हैं। हर दिन का अपना महत्व होता है और इन दिनों पर दान एवं व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में दान का खास महत्व होता है क्योंकि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को दान करते रहना चाहिए क्योंकि मरणोपरांत सभी चीजे यहीं रह जाती हैं लेकिन पुण्य कर्म ही व्यक्ति के साथ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूर दान करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में यह सबसे पुण्य का काम बताया गया है।

शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है दान का महत्व

शास्त्रों और पुराणों में भी दान के महत्व के बारे में बताया गया है। हालांकि दान करने के कुछ नियम होते हैं। इसलिए जाने-अनजाने में किसी भी चीज का दिन किसी भी दिन कर देना आपको भारी पड़ सकता है जिससे आपको पुण्यफल की जगह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

शास्त्रों में सप्ताह के सातों दिन नमक चीनी और वस्त्र से लेकर आभूषण तक अलग-अलग चीजों के दान देने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसलिए आपको इसी के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं सप्ताह के किस दिन करें किन चीजों का दान।

रविवार: इस दिन का संबंध सूर्यदेव से होता है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। इस दिन आपको गेंहू, लाल फूल, गुड़, माणिक्य रत्न आदि जैसी चीजों का दान करना चाहिए। रविवार के दिन इन चीजों के दान से आपको यश, सम्मान व कीर्ति की प्राप्ति होती है।

सोमवार: हिंदू धर्म के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव से संबंधित होता है। इस दिन आपको सफेद रंग की चीजों जैसे चावल, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, शक्कर, चीनी और नारियल आदि का दान करना चाहिए। इन चीजों के दान से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है।

मंगलवार: मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान से मंगल ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार के दिन लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, बादाम और तांबे के पात्र का दान करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं।

बुधवार: बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और यह दिन बुध ग्रह संबंधित है। बुधवार के दिन हरे रंग की चीजों का दान करना चाहिए। गरीब व जरूरतमंदों को बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र आदि का दान करें।

गुरुवार: गुरुवार के दिन का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। इस दिन पीले रंग की चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। इससे धन, समृद्धि, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन पीली दाल, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, गुड़ और सोने की चीजों का दान करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है।

शुक्रवार: शास्त्रों में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और शुक्र देव को समर्पित माना जाता है। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करने की बात कही गई है। इस दिन नमक, खीर, वस्त्र और केसर आदि का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन-धान्य बना रहता है।

शनिवार: हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव को काला रंग अति प्रिय है, इसलिए शनिवार के दिन आप काले रंग की चीजों का दान करें। इस दिन काले वस्त्र, लोहा, सरसों का तेल, काले तिल और चमड़े की चीजों का दान करना चाहिए।

