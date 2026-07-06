Sawan Daan: सावन में करें इन चीजों का दान

ग्रह दोष होंगे शांत और घर आएगी सुख-समृद्धि!

Sawan Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित किया गया है। शास्त्रोंं में कहा गया है कि इस माह में की गई शिव पूजा और जलाभिषेक से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शास्त्रों और पुराणों में सावन माह का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। पौराणिक मान्यता है कि सावन में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष अपने कंठ में धारण किया था।

30 जुलाई से होगी सावन माह की शुरुआत

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल सावन के पावन माह की शुरूआत 30 जुलाई से होने वाली है। ये माह 28 अगस्त को सावन माह की पूर्णिमा तक रहेगा। सावन में पूजा-पाठ और जलाभिषेक के साथ साथ दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। इस माह में किए गए सामान्य दान से भी कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है और घर में सुख-समृद्धि आती है। ग्रह दोष शांत होते हैं।

सावन माह में करें इन चीजों का दान