Nautapa: नौतपा में जरूर करें इन पांच चीजों का दान, मिलेगी सूर्य देव की कृपा!

25 मई से शुरू होगा नौतपा

Nautapa, (आज समाज), नई दिल्ली: नौतपा को सनातन शास्त्रोंं में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नौतपा के नौ दिन वो होते हैं, जब भगवान सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं। इससे धरती भयंकर रूप से तपती है और लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। नौतपा के नौ दिन में सूर्य देव की उर्जा सबसे प्रचंड मानी जाती है। नौतपा का संबंध सूर्य देव के रोहिणी नक्षत्र में गोचर से है। कहा जाता है कि सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब नौतपा शुरू होता है।

इस साल नौतपा के नौ दिनों की शुरूआत 25 मई से होने जा रही है। अगले माह 02 जून तक नौतपा रहेगा। नौतपा के दिनों में सूर्य पूजन बड़ा लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। नौतपा में दान-पुण्य करना भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। नौतपा में इन चीजों 5 का दान करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है। आइए विस्तार से जानते हैं।

नौतपा में इन चीजों का करें दान