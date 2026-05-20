Nautapa: नौतपा में जरूर करें इन पांच चीजों का दान, मिलेगी सूर्य देव की कृपा!

25 मई से शुरू होगा नौतपा
Nautapa, (आज समाज), नई दिल्ली: नौतपा को सनातन शास्त्रोंं में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नौतपा के नौ दिन वो होते हैं, जब भगवान सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं। इससे धरती भयंकर रूप से तपती है और लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। नौतपा के नौ दिन में सूर्य देव की उर्जा सबसे प्रचंड मानी जाती है। नौतपा का संबंध सूर्य देव के रोहिणी नक्षत्र में गोचर से है। कहा जाता है कि सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब नौतपा शुरू होता है।
इस साल नौतपा के नौ दिनों की शुरूआत 25 मई से होने जा रही है। अगले माह 02 जून तक नौतपा रहेगा। नौतपा के दिनों में सूर्य पूजन बड़ा लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। नौतपा में दान-पुण्य करना भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। नौतपा में इन चीजों 5 का दान करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है। आइए विस्तार से जानते हैं।
नौतपा में इन चीजों का करें दान
- गेहूं या चावल: नौतपा मेंं गेहूं या चावल का दान बहुत ही शुभ होता है। इस समय जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को इन चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता है कि अन्न का दान करने से घर में अनाज की कमी नहीं होती है।
- जल: जल के दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। नौतपा के समय प्यासे को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। इससे उसकी आत्मा तृप्त होती है और सूर्य देव का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ता है।
- पंखे: नौतपा में हाथ वाले पंखे या बिजली के पंखे का दान करने से अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन से दरिद्रता दूर होती है।
- खरबूजा: नौतपा में खरबूजे का दान करें। इस समय में खरबूजे का दान अति विशेष माना जाता है। क्योंकि इस फल में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसी भूखे-प्यासे को खरबूजा दान में देने से उसकी भूख और प्यास दोनों मिटती है।
- शरबत: नौतपा की दोपहर में राहगीरों को शरबत का का दान करें। इससे कुंडली में चंद्रमा और सूर्य दोनों मजबूत होते हें और शुभ प्रभाव देते हैं।