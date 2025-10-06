Mangalavaar Daan: मंगलवार के दिन इन 5 चीजों का करें दान

हनुमान जी की कृपा होगी प्राप्त

Mangalavaar Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है, किसी व्रत त्योहार या दिन के हिसाब से दान देनें की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि मंगलवार के दिन किन चीजों का दान करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति संतुलित रहती है। आइए पांच वस्तुओं के दान के बारे में जानें।

माचिस का दान करना शुभ

मंगलवार के दिन अगर किसी मंदिर में माचिस दान करें तो इससे मंगल ग्रह कुंडली में संतुलित रहता है और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। ध्यान रहे कि माचिस को गुप्त रूप से ही दान करें तभी यह उपाय प्रभावी होगा।

आसन का दान करने से पुण्य की होगी प्राप्ति

आसन का दान मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर करें तो पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके दान किए आसान पर जितने ज्यादा लोग बैठकर पूजा करेंगे उतना ही हनुमान जी आपसे प्रसन्न होकर अपनी कृपा आप पर बरसाएंगे।

लोटा दान करने से हनुमान जी और महादेव की होगी कृपा

मंगलवार के दिन तांबे का लोटा अगर मंदिर में जातक गुप्त रूप से दान करें तो इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। जल चढ़ाने वाले लोटे का दान करने से हनुमान जी और महादेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है।

दीपक का दान करना शुभ

मंगलवार के दिन मिट्टी से बने दीयों का दान अगर मंदिर में जाकर गुप्त रूप से दान करें तो भगवान आपसे प्रसन्न होकर जीवन में सुख समृद्धि और धन का आशीर्वाद देंगे।

नमक का दान करने से मिलेगा महापुण्य

अगर किसी जगह पर भंडारा लगा हो तो वहां पर गुप्त रूप से कोई न कोई वस्तु दान करें। जैसे जल दान करें। नमक का दान करें। इस तरह के दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है।