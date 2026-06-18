Nirjala Ekadashi Daan: निर्जला एकादशी पर करें इन 4 चीजों का दान, बदल जाएगी किस्मत!

25 जून को रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत

Nirjala Ekadashi Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत पावन माना जाता है। साल में 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने भर से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण करना वर्जित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।

विशेष फलदायी मानी जाती है भगवान विष्णु की पूजा

हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ये व्रत रखा जाता है। इस साल 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इ

स दिन व्रत और पूजा के प्रभाव से मृत्यु के बाद मोक्ष और भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के अवसर पर दान करने का भी अधिक महत्व है। इस दिन दान करने से विष्ण जी और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं।

निर्जला एकादशी पर करें इन चीजों का दान