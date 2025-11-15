Vrishchik Sankranti Daan: वृश्चिक संक्रांति पर करें राशि अनुसार दान

प्राप्त होगी सूर्य देव की कृपा

Vrishchik Sankranti Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव ग्रहों के राजा माने गए हैं। सूर्य देव जिस दिन भी राशि परिवर्तन करते है, तो जिस राशि में उनका प्रवेश होता है उसकी संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य देव कल यानी 16 नवंबर को तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए कल वृश्चिक संक्रांति मनाई जाएगी।

वृश्चिक संक्रांति के शुभ अवसर पर नदी में स्नान और सूर्य देव की पूजा का बहुत महत्व धर्म शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन दान करने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। इस दिन दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य देव की कृपा मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वृश्चिक संक्रांति पर अपनी राशि अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए?