Vrishchik Sankranti Daan: वृश्चिक संक्रांति पर करें राशि अनुसार दान

प्राप्त होगी सूर्य देव की कृपा
Vrishchik Sankranti Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव ग्रहों के राजा माने गए हैं। सूर्य देव जिस दिन भी राशि परिवर्तन करते है, तो जिस राशि में उनका प्रवेश होता है उसकी संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य देव कल यानी 16 नवंबर को तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए कल वृश्चिक संक्रांति मनाई जाएगी।
वृश्चिक संक्रांति के शुभ अवसर पर नदी में स्नान और सूर्य देव की पूजा का बहुत महत्व धर्म शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन दान करने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। इस दिन दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य देव की कृपा मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वृश्चिक संक्रांति पर अपनी राशि अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए?
- मेष राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन मेष राशि वालें गेहूं, लाल चना आदि का दान करें। इससे जीवन में उन्नति के रास्ते बनते हैं। साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।
- वृषभ राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन वृषभ राशि वाले मंदिर में पूजा सामग्री दान दें। सफेद वस्त्रों का दान भी शुभ रहेगा। इससे मानसिक तनाव दूर होता है।
- मिथुन राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन मिथुन राशि वाले हरे अनाज और हरी चादर का दान दें। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
- कर्क राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन कर्क राशि वाले शक्कर, साबूदाना और सफेद वस्त्र दान दें। इससे चंद्र दोष दूर होता है। शिव जी का आशीर्वाद मिलता है।
- सिंह राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन सिंह राशि वाले पीले वस्त्र जैसे कंबल, चादर आदि दान दें। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है।
- कन्या राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन कन्या राशि वाले हरा वस्त्र, उड़द दाल का दान दें। इससे भाग्य खुलता है।
- तुला राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन तुला राशि वाले सफेद वस्त्र, रुई, राई आदि का दान दें। इससे घर परिवार में शांति आती है।
- वृश्चिक राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन वृश्चिक राशि वाले गर्म कपड़े और खिचड़ी दान दें। इससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है।
- धनु राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन धनु राशि वाले चावल, चने की दाल आदि का दान दें। इससे भगावान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
- मकर राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन मकर राशि वाले काले तिल से लेकर काले कंबल आदि का दान दें। इससे ग्रहों की शांति होती है।
- कुंभ राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन कुंभ राशि वाले काले कंबल, साबुन, वस्त्र कंघी, अन्न का दान दें। इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं।
- मीन राशि: वृश्चिक संक्रांति के दिन मीन राशि वाले गुड़, साबूदाना, कंबल, सूती वस्त्र, चादर का दान दें। इससे सम्मान बढ़ता है।