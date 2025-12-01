Margashirsha Purnima Daan: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करें राशिनुसार दान

जीवन में आएगी सुख-शांति

Margashirsha Purnima Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर माह में एक पूर्णिमा पड़ती है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा कही जाती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला से संपन्न होता है। इस दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा का विधान है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की भी पूजा की जाती है। इस दिन स्नान-दान करने की पंरपरा सदियों से चली आ रही है।

इस दिन गंगा स्नान और दान-पुण्य करने से जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। मान्यता है कि इस दिन राशि के अनुसार, कुछ चीजों का दान करने से जीवन में सुख-शांति आती है, तो आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर राशिनुसार दान की चीजें।

मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है?

मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि 04 दिसंबर को सुबह 8 बजकर 37 मिनट से हो जाएगी। वहीं 5 दिसंबर की सुबह 4 बजकर 43 मिनट पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत और लक्ष्मी पूजन 04 दिसंबर को ही किया जाएगा।

राशि अनुसार करें इन चीजों का दान

मेष राशि वाले मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लोगों को लाल वस्त्रों का दान करें।

वृषभ राशि वाले इस दिन पर सफेद रंग की चीजों का दान करें।

मिथुन राशि वाले इस दिन हरे रंग के वस्त्र का दान करें।

कर्क राशि वाले इस दिन गर्म कपड़ों का दान करें

सिंह राशि वाले इस दिन लाल चंदन का दान करें।

कन्या राशि वाले इस दिन साबुत उड़द का दान करें।

तुला राशि वाले इस दिन चावल का दान करें।

वृश्चिक राशि वाले इस दिन गुड़ का दान करें।

धनु राशि वाले इस दिन पर हल्दी का दान करें।

मकर राशि वाले इस दिन काले तील का दान करें।

कुंभ राशि वाले इस दिन काली उड़द का दान करें।

मीन राशि वालों वाले इस दिन आम का दान करें।

