Donald Trump Wife Documentary: ट्रंप की पत्नी की कहानी ने मचाया तहलका! 'मेलानिया' बनी अब तक की सबसे महंगी डॉक्यूमेंट्री

Mohit Saini
Donald Trump Wife Documentary: अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की ज़िंदगी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री ने बॉक्स ऑफिस पर नॉर्थ अमेरिका को हैरान कर दिया है। “मेलानिया” टाइटल वाली इस फिल्म ने बड़े रिव्यू प्लेटफॉर्म पर क्रिटिक्स की आलोचना के बावजूद, एक ज़बरदस्त ओपनिंग वीकेंड दिया है।

ब्रेट रैटनर के डायरेक्शन में बनी यह डॉक्यूमेंट्री डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे प्रेसिडेंशियल इनॉगरेशन से पहले के 20 अहम दिनों पर फोकस करती है, जिसमें पॉलिटिकल रूप से चार्ज्ड पल के दौरान पूर्व फर्स्ट लेडी के पर्दे के पीछे की एक अनोखी झलक दिखाई गई है।

$7 मिलियन ओपनिंग वीकेंड — एक डॉक्यूमेंट्री के लिए एक

अनोखी कामयाबी

शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के वफादारों के ज़बरदस्त सपोर्ट की वजह से डॉक्यूमेंट्री ने अपने ओपनिंग वीकेंड में नॉर्थ अमेरिका में लगभग $7 मिलियन जमा किए — डॉक्यूमेंट्री जॉनर के लिए यह बहुत ज़्यादा आंकड़ा है।

इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि मेलानिया पिछले दशक की सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाली डॉक्यूमेंट्री में से एक बन सकती है, जो सिर्फ बॉक्स-ऑफिस नंबरों पर आधारित है।

इस जवाब पर, मेलानिया ट्रंप ने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया: “ऑडियंस को पसंद आया — एक A सिनेमास्कोर।” उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म को पहले ही 2025 के ऑस्कर के लिए पांच से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हो चुकी हैं।

क्रिटिक्स ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया

जबकि ऑडियंस आई, क्रिटिक्स ने इसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया।

रॉटन टोमैटोज़ अप्रूवल रेटिंग: 10%

मेटाक्रिटिक स्कोर: 6%

आसान शब्दों में कहें तो, 10 में से 1 से भी कम क्रिटिक्स ने डॉक्यूमेंट्री को पॉजिटिव रिव्यू दिया, जिससे यह हाल के सालों में सबसे खराब रिव्यू वाली हाई-प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्री में से एक बन गई।

12 साल में ब्रेट रैटनर की पहली फिल्म

मेलानिया एक दशक से ज़्यादा समय में ब्रेट रैटनर का पहला फीचर प्रोजेक्ट है। डायरेक्टर ने पहले सेक्शुअल मिसकंडक्ट के कई आरोपों का सामना करने के बाद फिल्ममेकिंग से दूरी बना ली थी। रैटनर ने लगातार सभी आरोपों से इनकार किया है, और उनके खिलाफ कभी कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया गया।

अब तक की सबसे महंगी डॉक्यूमेंट्री

द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक, मेलानिया ऑफिशियली हॉलीवुड के इतिहास की सबसे महंगी डॉक्यूमेंट्री है।

डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए Amazon MGM स्टूडियोज़ ने $40 मिलियन दिए

मार्केटिंग पर $35 मिलियन खर्च हुए

इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बावजूद, Amazon ने कहा कि उसने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ़ ऑडियंस की उम्मीद के हिसाब से लाइसेंस दिया था, न कि पॉलिटिकल अलायंस के कारण।

टिकट सेल्स में पॉलिटिकल बंटवारा दिखा

बॉक्स-ऑफिस डेटा ऑडियंस के बिहेवियर में साफ़ पॉलिटिकल बंटवारा दिखाता है। डॉक्यूमेंट्री ने कंज़र्वेटिव इलाकों में अच्छा परफॉर्म किया, जबकि लिबरल शहरी सेंटर्स में देखने वालों की संख्या काफ़ी कम रही। वैराइटी के मुताबिक, लगभग 75% ऑडियंस नॉर्थ अमेरिकन थी, उसके बाद 11% हिस्पैनिक व्यूअर्स थे।

मेलानिया साबित करती है कि बॉक्स-ऑफिस सक्सेस और क्रिटिक्स की तारीफ़ हमेशा साथ-साथ नहीं चलती। तीखे रिव्यू और भारी कॉन्ट्रोवर्सी के बावजूद, डॉक्यूमेंट्री ने बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी – और कॉन्ट्रोवर्सी – पैदा की है, जिससे यह साल की सबसे चर्चित पॉलिटिकल फिल्मों में से एक बन गई है।

यह देखना बाकी है कि यह आखिरकार अपने बड़े बजट को वापस पा पाता है या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है:
“मेलानिया” को लेकर बहस अभी शुरू ही हुई है।

