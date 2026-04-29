Donald Trump: अमेरिकी पासपोर्ट पर होगी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर

250वीं वर्षगांठ पर गोल्डन सिग्नेचर और तस्वीर के साथ आएगा लिमिटेड एडिशन

Donald Trump, (आज समाज), नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है अमेरिकी पासपोर्ट से जुड़ा एक असामान्य फैसला, जिसमें उनके चित्र को शामिल किए जाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की है कि देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर एक विशेष लिमिटेड एडिशन पासपोर्ट जारी किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस विशेष पासपोर्ट में दो तरह के डिजाइन शामिल होंगे।

पहले डिजाइन में डोनाल्ड ट्रंप की आधिकारिक तस्वीर को अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन आॅफ इंडिपेंडेंस) के ऊपर दिखाया जाएगा, जिसके नीचे उनका गोल्डन सिग्नेचर भी होगा। दूसरे डिजाइन में अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स की ऐतिहासिक पेंटिंग शामिल होगी।

वॉशिंगटन डीसी में ही उपलब्ध होगा पासपोर्ट

विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह विशेष पासपोर्ट सीमित संख्या में जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक, यह लिमिटेड एडिशन पासपोर्ट केवल वॉशिंगटन डीसी में ही उपलब्ध होगा और यह तब तक मिलेगा जब तक स्टॉक मौजूद रहेगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदकों को इसे चुनने या न चुनने का विकल्प मिलेगा या नहीं।

पासपोर्ट पर नेताओं की तस्वीर दुर्लभ

विशेषज्ञों का कहना है कि लोकतांत्रिक देशों में मौजूदा नेताओं की तस्वीरों का पासपोर्ट में इस्तेमाल बेहद दुर्लभ है। आम तौर पर पासपोर्ट में ऐतिहासिक स्थलों, राष्ट्रीय प्रतीकों या महत्वपूर्ण घटनाओं की झलक दिखाई जाती है। मौजूदा अमेरिकी पासपोर्ट में भी चांद पर उतरने की घटना और स्टैच्यू आॅफ लिबर्टी जैसी ऐतिहासिक छवियां शामिल हैं।

देश की मुद्रा पर भी लिए जा सकते हैं हस्ताक्षर

रिपोर्ट्स के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल और उसके बाद भी सरकारी संस्थानों पर उनके नाम और छवि को शामिल करने के कई उदाहरण सामने आए हैं। हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने संकेत दिया था कि देश की मुद्रा पर भी उनके हस्ताक्षर शामिल किए जा सकते हैं, जो एक और बड़ा बदलाव होगा।