Donald Trump: टैरिफ मसला सुलझने तक भारत से व्यापार वार्ता की कोई संभावना नहीं

By
Vir Singh
-
0
17
Donald Trump
Donald Trump: टैरिफ मसला सुलझने तक भारत संग व्यापार वार्ता की कोई संभावना नहीं

Donald Trump On Tariffs, (आज समाज), वाशिंगटन: भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ का मुद्दा सुलझता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि जब तक टैरिफ के मसले का समाधान नहीं होता, तब तक भारत के साथ व्यापार वार्ता की कोई संभावना नहीं है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गत सप्ताह भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी जो 7 अगस्त से लागू हो गया है।

व्यापार वार्ता को लेकर ट्रम्प से किया गया था सवाल

दरअसल, गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ओवल आफिस में ट्रंप से सवाल किया गया था कि क्या भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद उन्हें भारत के साथ व्यापार वार्ता में वृद्धि की उम्मीद है। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, नहीं, जब तक यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता, तब तक नई दिल्ली के साथ किसी तरह की बात की संभावना नहीं है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर 25 फीसदी का एक्ट्रा शुल्क लगाने का ऐलान किया गया है। इससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया, जो दुनिया में किसी भी देश पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 21 दिन बाद (27 अगस्त) से लागू होगा।

रक्षा के लिए उठाए जाएंगे सभी जरूरी कदम : भारत

भारतीय विदेश मंत्रालय ने टैरिफ पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि भारत को निशाना बनाना पूरी तरह अनुचित है। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

ये भी पढ़ें: Donald Trump: भारतीय बाजारों तक पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा यूएस