Trmp Appreciates PM Modi, (आज समाज), वाशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद से इंडिया-यूएस के तनावपूर्ण संबंधों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है, जिस पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

ट्रंप ने रूसी तेल आयात पर नाखुशी जताई

यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि वह और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। हालांकि, उन्होंने भारत के रूसी तेल आयात का जिÞक्र करते हुए इस बात पर नाखुशी जताई कि मोदी इस समय क्या कर रहे हैं। अमेरिकी राष्टÑपति ने कहा, मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त रहंूगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। मैं हमेशा दोस्त रहंूगा, लेकिन मुझे इस समय वह जो कर रहे हैं, वह पसंद नहीं है।

ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है। चिंता की कोई बात नहीं है। बस कभी-कभी हमारे बीच कुछ खास पल आते हैं। प्रधानमंत्री ने आज अपनी प्रतिक्रिया में कहा, टंÑाप की भावनाओं का वह पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मोदी के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच एक बेहद सकारात्मक” वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।

पीएम मोदी ने पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं तहे दिल से सराहना करता हंू और पूरी तरह से उनका सम्मान करता हंू। भारत और अमेरिका के बीच एक बेहद सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।

