Donald Trump: बहुत हुआ खून-खराबा, अब जंग खत्म करें रूस और यूक्रेन

Donal Trump On Russia-Ukrain War, (आज समाज), वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन से युद्ध करने को कहा है। उन्होंने शुक्रवार को वॉइट हाउस में अपनी यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ लंबी बैठक की और उसके बाद रूस व यूक्रेन से युद्ध रोकने का आग्रह किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रूथ सोशल’ पर लिखा, अब तक बहुत खून-खराबा हो चुका है और रूस व यूक्रेन को क्रूर जंग रोक देनी चाहिए। उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए जहां वे है।

यूक्रेन उसे इलाके को छोड़े जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि रूस यूक्रेन से छीनी जमीन अपने पास रखे। उनकी यह टिप्पणी यूक्रेन के लिए एक ऐसे मैसेज की तरह है कि उसे उसे इलाके को छोड़ देना चाहिए जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका कीव को लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। बता दें कि यूक्रेन इस प्रणाली की अरसे से मांग करता रहा है।

समय के साथ बदलता रहा है ट्रंप का रवैया

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया समयानुसार चेंज होता रहा है। इससे पहले वह यूक्रेन को जमीन छोड़ने के लिए दे रहे थे। पर कुछ दिन से उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति नाराजगी जताई और यूक्रेन की ज्यादा सहायता करने की बात करने लगे थे। इसका अर्थ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सोच स्थिर नहीं रही। कभी वह यूक्रेन की सुपोर्ट करने की बात करते हैं, तो कभी उसे समझौता करने को कहते हैं।

अब बातचीत और युद्धविराम का समय : जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार की बैठक के बाद कहा कि अब बातचीत और युद्धविराम का समय है। जमीन छोड़ने के लिए ट्रंप द्वारा यूक्रेन पर दबाव को लेकर मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। ट्रंप के पोस्ट के सवाल पर जेलेंस्की ने कहा, राष्ट्रपति सही हैं और हमें वहीं रुकना चाहिए जहां हम हैं। इसके बाद बात करनी होगी। बता दें कि ट्रंप ने गुरुवार को युद्ध को लेकर पुतिन के साथ लंबी बातचीत की थी और इसके बाद इस मामले में उनके रुख में चेंज आया है।

यह भी पढ़ें: Russia-Ukraine War Updates: पीएम मोदी के रूस दौरे के बीच यूक्रेन पर रूसी हमलों में 20 लोगों की मौत