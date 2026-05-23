Donald Trump Daughter Attack Conspiracy: ट्रंप की बेटी इवांका को मारने की साजिश! IRGC से जुड़े एजेंट पर सनसनीखेज आरोप

By
Mohit Saini
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Donald Trump Daughter Attack Conspiracy: ट्रंप की बेटी इवांका को मारने की साजिश! IRGC से जुड़े एजेंट पर सनसनीखेज आरोप
Donald Trump Daughter Attack Conspiracy: ट्रंप की बेटी इवांका को मारने की साजिश! IRGC से जुड़े एजेंट पर सनसनीखेज आरोप
Donald Trump Daughter Attack Conspiracy: अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जांचकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को निशाना बनाने की एक कथित हत्या की साज़िश का खुलासा किया है। आरोपी, जिसका कथित तौर पर ईरान समर्थित नेटवर्क से संबंध है, पर 2020 में शीर्ष ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले में हमले की योजना बनाने का आरोप है।
न्यूयॉर्क पोस्ट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की पहचान 32 वर्षीय मोहम्मद बेकर साद दाऊद अल-सादी के रूप में हुई है। वह एक इराकी नागरिक है और कथित तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और ईरान समर्थित मिलिशिया ‘कताइब हिजबुल्लाह’ से जुड़ा हुआ है।

इवांका ट्रंप के घर का नक्शा कथित तौर पर मिला

जांचकर्ताओं को कथित तौर पर आरोपी के पास से इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर का एक नक्शा मिला है। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि अल-सादी ने अमेरिकियों को निशाना बनाते हुए ऑनलाइन धमकी भरे संदेश पोस्ट किए थे, जिसमें उसने चेतावनी दी थी कि न तो “महल” और न ही सीक्रेट सर्विस उनकी रक्षा कर पाएगी।
पूर्व इराकी राजनयिक एंटिफाध कानबर ने इस प्रकाशन को बताया कि आरोपी अक्सर ट्रंप परिवार से बदला लेने की बात करता था। उसने कथित तौर पर कहा था कि वह चाहता है कि “ट्रंप का घर भी उसी तरह जल जाए, जिस तरह हमारा जला था।”

तुर्की में गिरफ़्तार, अमेरिका को सौंपा गया

रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी को 15 मई को तुर्की में गिरफ़्तार किया गया था और बाद में आगे की जांच के लिए उसे अमेरिका को सौंप दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने उस पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कम से कम 18 हमलों और हमलों के प्रयासों में शामिल होने का आरोप लगाया है।
अधिकारियों का दावा है कि इन घटनाओं में गोलीबारी, आगजनी, चाकूबाजी और यहूदी स्थलों के साथ-साथ अमेरिकी राजनयिक सुविधाओं को निशाना बनाकर किए गए हमले शामिल थे।

ईरानी सैन्य नेटवर्क से कथित संबंध

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अल-सादी के IRGC और ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। शोधकर्ता और पूर्व बंधक एलिज़ाबेथ त्सुरकोव ने कथित तौर पर दावा किया कि आरोपी के कासिम सुलेमानी और बाद में उनके उत्तराधिकारी इस्माइल कानी के साथ भी संबंध थे।
जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने एक इराकी सर्विस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया और देशों के बीच आवाजाही को समन्वित करने तथा चरमपंथी समूहों के साथ संवाद करने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी की आड़ में काम किया। हथियारों की तस्वीरें और सोशल मीडिया पर गतिविधियाँ जाँच के दायरे में
कथित तौर पर गुप्त रूप से काम करने के बावजूद, संदिग्ध सोशल मीडिया पर सक्रिय बताया जा रहा है; जहाँ वह अक्सर यूरोप के मशहूर स्थानों से अपनी सेल्फ़ी और हथियारों वाली तस्वीरें साझा करता था।
न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, अल-सादी को फ़िलहाल ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में एकांत कारावास में रखा गया है, जबकि अमेरिकी अधिकारी इस मामले में अपनी जाँच जारी रखे हुए हैं।
इस कथित साज़िश ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को लेकर नई चिंताएँ खड़ी कर दी हैं, जिनमें उच्च-प्रोफ़ाइल राजनीतिक परिवार और ईरान से जुड़े चरमपंथी नेटवर्क शामिल हैं।