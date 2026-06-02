Parma Ekadashi: परमा एकादशी पर इन कामों को करने से नष्ट हो जाता है व्रत का फल

11 जून को रखा जाएगा परमा एकादशी का व्रत

Parma Ekadashi, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में एकादशी तिथि बहुत पावन मानी जाती है। इसमें भी अधिकमास में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही विशेष मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी तिथि और अधिकमास दोनों ही भगवान विष्णु समर्पित है। अधिकमास तीन साल में एक बार आता है।

इसको पुरुषोत्तम मास और मलमास भी कहते हैं। जहां अन्य सालों में वर्ष भर में 24 एकदशी व्रत पड़ते हैं, वहीं अधिकमास में इनकी संख्या 26 हो जाती है। अधिकमास में पद्मिनी और परमा एकादशी का व्रत पड़ता है।

विधि-विधान से करें भगवान विष्णु की पूजा

इन दिनों अधिकमास चल रहा है। जोकि 15 जून तक रहेगा। वहीं इस साल परमा एकादशी का व्रत 11 जून को रखा जाएगा। एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये व्रत अधिकमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाती है।

परमा एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में खुशहाली आती है। हालांकि, परमा एकादशी के व्रत में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस दिन मांस-मदिरा के सेवन समेत कुछ गलतियों से बचना चाहिए।

परमा एकादशी पर न करें ये काम