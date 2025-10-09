Karva Chauth Upaay: करवा चौथ की रात ये उपाय करने से पति-पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार, रिश्ता होगा मजबूत

प्यार और विश्वास का प्रतीक है करवा चौथ
Karva Chauth Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के बीच प्यार और विश्वास का प्रतीक है। आज सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत करने से और विधि विधान से पूजा करने महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। व्रत का समापन रात में चंद्र दर्शन और पूजा के बाद होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है, तो आइए यहां इस पर्व से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय करते हैं।
करवा चौथ के उपाय
- अर्घ्य देते समय करें ये काम: करवा चौथ की रात चंद्रोदय के बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, तो जल में थोड़ा सा दूध और चावल मिलाएं। अर्घ्य देते समय पति-पत्नी दोनों मिलकर ॐ सोमाय नम: या ॐ शिवाय नम: मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से चंद्र देव खुश होते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।
- लाल फूल चढ़ाएं: करवा माता की पूजा के दौरान उनकी थाली में लाल रंग के फूल शामिल करें। पूजा के बाद इन फूलों को संभालकर अपने बेडरूम या अलमारी में किसी पवित्र जगह पर रख दें। ऐसा करने से पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं।
- गणेश जी की पूजा: करवा चौथ की रात चंद्र पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा के दौरान पति-पत्नी दोनों साथ में बैठकर गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। इसके बाद पति अपनी पत्नी के माथे पर कुमकुम लगाएं। इस उपाय को करने से रिश्ते की सभी बाधाएं दूर होती हैं।
- पत्नी को दें ये खास उपहार: व्रत खोलने के बाद पति अपनी पत्नी को लाल या गुलाबी रंग का कोई उपहार जैसे इत्र या परफ्यूम दें, क्योंकि सुगंधित चीजें शुक्र ग्रह से संबंधित मानी होती हैं, जो वैवाहिक सुख के कारक हैं। ऐसे में इस उपाय को करने से रिश्ते में प्यार बढ़ता है।
- सुहाग की सामग्री दान करें: चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी जैसी सुहाग की सामग्री दान करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से करवा माता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
