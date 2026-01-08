Supreme Court: कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं, इसलिए काटते हैं: सुप्रीम कोर्ट

आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने की टिप्पणी

Supreme Court, (आज समाज), नई दिल्ली: कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नाथ ने की। जस्टिस नाथ आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रहे थे। आज गुरुवार को सुनवाई का दूसरा दिन था। आज ढाई घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा की। जस्टिस नाथ ने कहा, कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं। इस पर एक वकील ने इनकार किया। फिर जस्टिस ने जवाब दिया कि, अपना सिर मत हिलाइए, ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं।

वहीं जस्टिस मेहता ने दूसरे दिन की सुनवाई खत्म होने के बाद कहा कि शुक्रवार को सभी वकील 29 दिसंबर को टाइम्स आॅफ इंडिया में छपा आर्टिकल पढ़कर आएं। जिस पर बहस होगी। गौरतलब है कि इस मामले पर पिछले 7 महीनों में छह बार सुनवाई हो चुकी है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तय शेल्टर में ट्रांसफर किया जाए।

देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर

उधर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्यों ने जो आंकड़े दिए हैं। उनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि नगर पालिकाओं की तरफ से कितने शेल्टर चलाए जाते हैं। देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर हैं। इनमें से हर एक में 100 कुत्ते रह सकते हैं। हमे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है।

कुत्ते हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी

इससे पहले सुनवाई के दौरान एनिमल वेलफेयर की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट सीयू सिंह ने कुत्तों को हटाने या शेल्टर होम भेजने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कुत्ते हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी। इस पर कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में कहा- तो क्या बिल्लियां ले आएं?