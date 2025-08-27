Patiala Crime News : नवजात का सिर लेकर अस्पताल परिसर में घूमता दिखा कुत्ता

Harpreet Singh
Patiala Crime News : नवजात का सिर लेकर अस्पताल परिसर में घूमता दिखा कुत्ता

मामला सामने आने पर अस्पताल प्रशासन सकते में आया, जांच के आदेश

Patiala Crime News (आज समाज), पटियाला : पटियाला के सरकारी और नामी अस्पताल राजिंद्रा अस्पताल में शाम को उस समय अफरातफरी का माहौल बन गया जब एक कुत्ता नवजात बच्चे का सिर मुंह में लेकर अस्पताल में घूमता दिखाई दिया। जब किसी ने कुत्ते को देखा तो उसने अस्पताल कर्मियों को इसकी सूचना दी। जैसे ही यह सूचना वरिष्ठ चिकित्सकों तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे-तैसे कुत्ते को वहां से खदेडा। घटना मंगलवार शाम करीब 5.30 बजे की है।

अस्पताल के वार्ड-4 के पास की घटना

अस्पताल के वार्ड नंबर 4 के पास एक कुत्ते को नवजात का सिर लेकर जाते हुए देखे जाने की सूचना से सनसनी फैल गई। जैसे ही इस घटना की जानकारी अस्पताल प्रबंधन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मिली तो इसकी जांच शुरू कर दी गई। नवजात के सिर को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को सभी पहलुओं से मामले की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बरामद बच्चे का सिर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है। दूसरी तरफ राजिंद्रा अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विशाल चोपड़ा की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जन्मे सभी बच्चे वार्डों में मौजूद हैं और अस्पताल से कोई नवजात बच्चा लापता नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि हाल ही में अस्पताल में तीन बच्चों की मौतें रिपोर्ट की गई थीं, जिनके शव आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और हस्ताक्षरित रिकॉर्ड पूरा करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए थे।

अस्पताल प्रशासन ने यह सफाई दी

डॉ. चोपड़ा ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर यह घटना अस्पताल के भीतर घटी हुई प्रतीत नहीं होती और पहली नजर में ऐसा लगता है कि किसी ने बाहर से बच्चे के अवशेष अस्पताल परिसर में फेंके हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में अस्पताल अधिकारियों ने पुलिस को सूचित कर दिया है और मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है।स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि केस की जांच पूरी बारीकी से हो।