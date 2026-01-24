Pukhraj Stone: शिक्षा, धन, शादी व संतान संबंधी समस्या खत्म करता है पुखराज रत्न?

जानें खासियत और पहनने के नियम

Pukhraj Stone, (आज समाज), नई दिल्ली: पुखराज को वैदिक ज्योतिष का सबसे शुभ रत्नों में से एक माना जाता है। यह गुरु या बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है, जो ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि, धर्म, आध्यात्म और आशीर्वाद का प्रतीक माने जाते हैं। पुखराज धन, सफलता, सौभाग्य और सुखी पारिवारिक जीवन के लिए पहना जाता है। गुरु ग्रह शिक्षा, धन, संतान, विवाह (खासकर महिलाओं के लिए), धर्म, अध्यात्म, गुरु, कानून और नैतिकता को दर्शाते हैं।

गुरु कमजोर हों तो धन की परेशानी, विवाह में देरी, सही मार्गदर्शन की कमी या उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। पुखराज भी कोरंडम परिवार का रत्न है, जैसे माणिक और नीलम। इसका रंग हल्के पीले से गहरे सुनहरे पीले तक होता है। साफ, पारदर्शी और चमकदार पुखराज सबसे अच्छे माने जाते हैं। दूधिया रंग, दरार या फीकी चमक वाले पत्थर से बचना चाहिए।

पुखराज से जुड़े ज्योतिषीय, सांस्कृतिक और व्यावहारिक पहलू

वैदिक ज्योतिष में पुखराज को गुरु ग्रह (बृहस्पति देव) का रत्न माना जाता है। गुरु ग्रह ज्ञान, विस्तार, सही मार्गदर्शन और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। पुखराज सिर्फ धन का रत्न नहीं है, बल्कि यह धर्म, सही कर्म, नैतिकता और उच्च सोच से जुड़ा हुआ रत्न है। जब गुरु ग्रह मजबूत होता है, तो व्यक्ति को अपने आप सही सलाह, सम्मान और आशीर्वाद मिलने लगते हैं।

अगर कुंडली में गुरु कमजोर या पीड़ित हो, तो पुखराज इस सकारात्मक प्रवाह को दोबारा मजबूत करने में मदद करता है। कर्म और दशा के अनुसार पुखराज अक्सर गुरु की महादशा या अंतरदशा में पहनने की सलाह दी जाती है। खासकर तब, जब पढ़ाई में रुकावट आ रही हो, शादी में देरी हो रही हो, सही मार्गदर्शक या गुरु न मिल रहे हों, या मेहनत के बावजूद पैसों में स्थिरता न आ रही हो।

पुखराज पहनने के लाभ

पुखराज पहनने से शिक्षा, काउंसलिंग, कानून, फाइनेंस और आध्यात्मिक क्षेत्रों में अवसर मिलने की संभावना बढ़ती है। महिलाओं के लिए पुखराज को पारंपरिक रूप से वैवाहिक सुख, पति का साथ और पारिवारिक सुरक्षा से जोड़ा गया है। धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से गुरु देव को देवताओं का शिक्षक माना गया है। पुराने ग्रंथों में पुखराज को बुद्धि, उदारता, आस्था और विश्वास बढ़ाने वाला रत्न बताया गया है।

पुखराज खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए पुखराज धैर्य, भक्ति और आस्था को गहरा करता है। यह जीवन के सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक सोच के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। व्यावहारिक रूप से पुखराज खरीदते समय ध्यान रखें कि वह चमकदार, साफ और पारदर्शी हो। उसमें दूधिया धब्बे या भारी धुंधलापन नहीं होना चाहिए। आमतौर पर पुखराज 5 से 7 रत्ती तक पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन सही वजन उम्र, शरीर के वजन और कुंडली देखकर तय किया जाना चाहिए।

बिना कुंडली देखे न पहने

एक आम गलती यह होती है कि लोग सिर्फ धन बढ़ाने के लिए बिना कुंडली देखे पुखराज पहन लेते हैं। अगर कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ हो या गलत स्थान पर हो, तो पुखराज पहनने से जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, वजन बढ़ना या गलत उम्मीदें पैदा हो सकती हैं इसलिए पुखराज पहनने से पहले कुंडली जांच और कुछ दिन ट्रायल पहनना बहुत जरूरी होता है। सही व्यक्ति के लिए पुखराज एक मार्गदर्शक दीपक की तरह काम करता है, जो जीवन में समझदारी, समृद्धि और गरिमा लाता है। चाहे वह भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक।

पुखराज पहने के ज्योतिषीय लाभ

धन, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाएगा।

समझदारी और निर्णय क्षमता बढ़ाएगा।

पढ़ाई और करियर में उन्नति देगा।

वैवाहिक जीवन और संतान सुख को बेहतर करेगा।

आध्यात्मिक झुकाव और आस्था बढ़ाएगा।

समाज में मान-सम्मान दिलाएगा।

पुखराज पहनने की विधि

धातु: सोना

उंगली: तर्जनी

हाथ: दाहिना

दिन: गुरुवार सुबह

समय: शुक्ल पक्ष

मंत्र: ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम: (108 बार)

पुखराज पहनते समय बरतें ये सावधानियां