Financial Stability Astrology: जेब से पानी की तरह बह जाता है पैसा? जानें कौन सा ग्रह करवाता है धन हानि

By
Rajesh
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Financial Stability Astrology: जेब से पानी की तरह बह जाता है पैसा? जानें कौन सा ग्रह करवाता है धन हानि
Financial Stability Astrology: जेब से पानी की तरह बह जाता है पैसा? जानें कौन सा ग्रह करवाता है धन हानि

बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे ग्रहों की कमजोर स्थिति और कुंडली के 6वें व 11वें भाव धन संचय कोकरते हैं प्रभावित
Financial Stability Astrology, (आज समाज), नई दिल्ली: हर किसी की ये चाहत होती है कि उसकी कमाई और कारोबार अच्छा चले, ताकि उसके जीवन में धन और सुख-समृद्धि की कभी कमी न रहे। इसके लिए इंसान मेहनत भी खूब करता है। मेहनत के परिणाम स्वरूप कई लोगों की जेब में बहुत धन आता है, लेकिन वो टिकता नहीं। माह के अंत में करीब-करीब सारी बचत खत्म हो जाती है।

ज्योतिष शास्त्र इसके पीछे की वजह व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को मानता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इंसान के धन कमाने और खर्च करने की क्षमता व बचत पर कुछ खास ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इनमें बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि प्रमुख हैं। बुद्ध ग्रह ज्योतिष में बुद्धि, व्यापार और आर्थिक फैसलों का कारक है। माना जाता है कि कुंडली में बुद्ध के कमजोर होने से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है।

शुक्र का अधिक प्रभाव कराता है धन का खर्च

इससे धन आने के बावजूद बचत संभव नहीं हो पाती। वहीं, बृहस्पति धन, ज्ञान और समृद्धि का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में गुरु के मजबूत होने पर व्यक्ति को आर्थिक स्थिरता और समाज में सम्मान हासिल होता है। शुक्र भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक ग्रह है। कुंडली में जब शुक्र का प्रभाव अधिक होता है, तो भी इंसान खर्च ज्यादा करता है, जिससे उसकी जेब में पैसा नहीं रुकता।

कुंडली के इस भाव का खर्च और बचत पर पड़ता है प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का ग्यारहवां भाव आय और लाभ का होता है। छठा भाव बचत और आर्थिक संतुलन को बताता है। जब इन दोनों भावों में अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, तब इंसान को धन से जुड़ी परेशानियां घेर लेती हैं। इसके अलावा, गलत रत्न पहनने और खराब ग्रह दशा से भी जीवन में आर्थिक अस्थिरता रहती है। ऐसे में किसी जानकार या ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही कोई रत्न पहनें। साथ ही धन पाने लिए माता लक्ष्मी की पूजा और मंत्र जाप करें।