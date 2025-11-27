Haryana Doctors Strike: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर, 2 घंटे बंद रहेंगी ओपीडी

सरकार ने दिए एक्स्ट्रा स्टाफ बढ़ाने के निर्देश, सीएमओ और पीएमओ को अस्पतालों में उपस्थित रहने की दी हिदायत
Haryana Doctors Strike, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में आज डॉक्टर 9 से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान ओपीडी सेवा पूर्ण रूप से बंद रहेगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के ऐलान के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इससे पहले डॉक्टरों ने मंगलवार को ओपीडी बंद करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे के मद्देनजर हड़ताल स्थगित कर दी गई थी।
वहीं डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए सरकार भी सख्त हो गई है। मरीजों को परेशानी न हो इसके लिए सरकार ने अस्पतालों में एक्स्ट्रा स्टाफ बढ़ाने के दिए जारी किए है। वहीं सीएमओ और पीएमओ को भी अस्पतालों में ही मौजूद रहने की हिदायत दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन
स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने सभी सिविल सर्जन और पीएमओ को ओपीडी सेवाएं सुचारू रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और राज्यभर में सभी इमरजेंसी सेवाएं संचालित रहेंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सिविल सर्जन और पीएमओ को पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी मरीज को असुविधा का सामना न करना पड़े।
विभाग ने की तैयारी
मरीजों की सुविधा के लिए 58 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद लगाए गए सभी कंसल्टेंट्स की सेवाओं को सुनिश्चित किया जाए। इस स्ट्राइक के चलते सभी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मेडिकल आॅफिसर की भी सेवाएं ली जाएं। सभी डिप्टी सिविल सर्जन एवं एसएमओ को ओपीडी सेवाओं में ड्यूटी देने के निर्देश दिए गए हैं। आरबीएसके के लगभग 400 डॉक्टर भी ओपीडी सेवाओं में ड्यूटी पर लगाया गया है।
इसलिए हड़ताल कर रहे डॉक्टर
एसोसिएशन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) की सीधी भर्ती पर तत्काल रोक लगाने और संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (एसीपी) संरचना जारी करने की मांग कर रही है। जिसे सीएम ने मंजूरी दे दी है, लेकिन वित्त विभाग के पास लंबित है।
केवल आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी
एचसीएमएसए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजेश ख्यालिया ने बताया, आपातकालीन, प्रसव कक्ष और आॅपरेशन को छोड़कर सभी ओपीडी सेवाएं स्थगित रहेंगी। एसएमओ की सीधी भर्ती की सरकार की योजना का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि 2012 के बाद से ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई है।