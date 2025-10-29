Guruwar Ke Upay: हर गुरुवार को करें ये काम, विष्णुजी की कृपा से पैसों की तंगी से मिलेगा छुटकारा

भगवान विष्णु और बृहस्पति देव समर्पित माना गया है गुरुवार का दिन

Guruwar Ke Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है। इसके अलावा, गुरुवार के दिन कुछ उपाय करना भी बहुत फलदायी साबित हो सकता है। इन्हें विधि-विधान और श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति की सोई किस्मत जाग सकती है और पैसों की तंगी से भी निजात मिल सकती है।

केसर युक्त दूध का करें सेवन

गुरुवार के दिन दूध में केसर मिलाकर पीना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। घर पर केसर न मौजूद होने पर आप दूध में चुटकीभर हल्दी मिलाकर भी पी सकते हैं।

हर गुरुवार को ऐसा करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा, गुरुवार के दिन एक लोटा दूध में थोड़ा सा केसर डालकर शिवजी का अभिषेक भी किया जा सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पैसों की तंगी से निजात मिल सकती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

गंगाजल, हल्दी और जल से करें यह विशेष उपाय

ऐसा माना जाता है कि हर गुरुवार के दिन घर में जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इसका मुख्य द्वार पर छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए पहले एक लोटा जल में थोड़ी सी हल्दी और गंगाजल मिला लें। इसके बाद, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसका छिड़काव करें।

इस उपाय को करने से घर से नकारात्मकता दूर होने लगती है और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर गुरुवार के दिन इस उपाय को करने से व्यक्ति के घर में शांति का माहौल बना रहता है और गृह क्लेश से भी निजात मिल सकती है।

इस एक मंत्र का करें जाप

गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर, साफ वस्त्र धारण करके शांति से बैठ जाएं। इसके बाद, ॐ क्लीं बृहस्पतये नम: मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है। इससे जातक को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त हो सकती है।

साथ ही, इससे कुंडली में मौजूद गुरु दोष से भी राहत मिल सकती है। गुरुवार को ॐ क्लीं बृहस्पतये नम: का जाप करने के साथ-साथ भगवान विष्णु की भी विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विष्णु जी की कृपा जातक पर बनी रहती है।

गाय को खिलाएं ये 2 चीजें

माना जाता है कि गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही, अगर आपके जरूरी कार्यों में बार-बार कोई बाधा आ रही है, तो इस उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करें।

ऐसा करने से काम में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं और सफलता प्राप्त होती है। इस एक उपाय को हर गुरुवार के दिन करने से व्यक्ति की किस्मत भी बदल सकती है और जीवन के दुखों से निजात मिल सकती है। साथ ही, इससे जीवन में खुशहाली आती है।

विष्णु स्तोत्र का और सहस्रनाम का करें पाठ

हर गुरुवार के दिन आप घर में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ-साथ विष्णु स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा, सहस्रनाम का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही, इनके पाठ से कुंडली से गुरु दोष को दूर करने में भी सहायता मिलती है और करियर में भी सफलता प्राप्त हो सकती है।

गुरुवार को भूलकर भी न करें ये काम

ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन भूलकर भी कुछ काम नहीं करने चाहिए। इस दिन हल्दी और पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। गुरुवार को इन चीजों को देने से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आ सकती हैं और घर से खुशहाली जाने लगती है।

अगर आप गुरुवार के दिन हल्दी या पैसा किसी को उधार देते हैं, तो वह वापस नहीं मिलता है और साथ ही, आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, गुरुवार को घर में पोछा लगाने से भी बचना चाहिए। इसकी जगह आप घर को केवल झाड़ू से साफ कर सकते हैं। गुरुवार को पोछा लगाने से अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

