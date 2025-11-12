Guruwar Upaay: गुरुवार के दिन हल्दी से करें ये उपाय

श्रीहरि की कृपा से मिलेगी सफलता

Guruwar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: हर दिन किसी ना किसी देवी-देवता को समर्पित है और इसी तरह गुरुवार का दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह को समर्पित है। अगर जीवन में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है या फिर रुपए-पैसों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही तो गुरुवार के ये उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं।

ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार के दिन का महत्व बताते हुए हल्दी के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा और कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होगी। आइए जानते हैं गुरुवार के दिन हल्दी के कौन से उपाय करना फायदेमंद रहेगा।

भगवान गणेश को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो गुरुवार के दिन हल्दी का यह उपाय करने से आपको सफलता मिल सकती है। इसके लिए आप गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। इस उपाय के करने से कार्यों में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी और भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा।

काली हल्दी और केसर का पेस्ट बनाकर तिजोरी पर स्वास्तिक बनाए

अगर आप बिजनस कर रहे हैं और बिजनस में लगातार घाटे की स्थिति बनी हुई है और जो भी लाभ के लिए योजना बनाते हैं, वह विफल हो जाती है तो इसके लिए आप गुरुवार के दिन काली हल्दी और केसर लें और इनको पानी में मिलाकर अच्छे से घोल तैयार करके पेस्ट बना लें, फिर पेस्ट से तिजोरी पर स्वास्तिक बना दें और हर रोज पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से बिजनस की सभी समस्याएं दूर होंगी और आर्थिक लाभ होगा।

घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का छिड़काव करें

गुरुवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से छिड़काव करें और द्वार के दोनों ओर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह भी ना लें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है।

इस उपाय से मिलेगा अटका हुआ धन, गुरु होगा मजबूत

अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो गुरुवार के दिन कुछ चावल लेकर उनको हल्दी से रंग लें, जिससे की वे पीले हो जाएं। फिर पीले चावलों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जैसे अलामारी, तिजोरी आदि स्थानों पर रख दें। साथ ही आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होतने से भाग्य भी मजबूत होता है।

इस उपाय से करियर होगा मजबूत

अगर करियर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है या फिर नौकरी नहीं मिल रही है तो गुरुवार के दिन घर के मंदिर में हल्दी की माला लटका दें। इसके बाद श्रीहरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करें। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और आपका करियर भी उंचाइयों पर जाएगा।