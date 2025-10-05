Ravivaar Namak Upaay: रविवार के दिन नमक से करें ये उपाय, चमक जाएंगी किस्मत

रविवार को सूर्य देवता की पूजा का है विशेष महत्व

Ravivaar Namak Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा करने का खास महत्व होता है। ऐसे में लोग इस दिन सुबह स्नानादि करके उगते हुए सूर्य को जल भी अर्पित करते हैं। वहीं, शास्त्रों में रविवार के कुछ उपायों का वर्णन भी किया गया है जिन्हें करने से जीवन के दुखों से मुक्ति मिल सकती है।

ज्योतिषशास्त्र में रविवार के कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को जीवन की कई समस्याओं से निजात मिल सकती है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो सकती है। इन्हीं में से एक है नमक से जुड़े उपाय, जिन्हें रविवार के दिन करना विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकता है।

रविवार को घर में नमक के पानी से लगाएं पोछा

माना जाता है कि रविवार के दिन नमक के पानी से पोछा लगाना बहुत अच्छा होता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिलाकर इससे पूरे घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में पॉजिटिविटी आने लगती है।

इसके साथ ही, रविवार को एक कटोरी में समुद्री नमक भरकर इसे अपने बाथरूम में भी रखना चाहिए। इस नमक की कटोरी को हर रविवार के दिन बदलते रहें। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है। साथ ही, रविवार के इस उपाय से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है।

नमक का करें दान

रविवार के दिन नमक का दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए रविवार को मंदिर में जाकर किसी पुजारीजी को गुड़, नमक व मसूर की दाल का दान करें। अगर इन सभी चीजों का दान करना संभव न हो, तो केवल नमक का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। साथ ही, इससे घर में सुख-समृद्धि आती है।

लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति को नमक का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही, शाम के समय किसी से नमक मांगने की भी मनाही होती है। ऐसा करने से अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। रविवार को यह उपाय करने से सूर्य देवता की कृपा से आपकी किस्मत चमक सकती है और जीवन में खूब तरक्की हासिल होती है।

नमक खरीदने की न करें गलती

शास्त्रों में बताया गया है कि भूलकर भी रविवार के दिन किसी भी व्यक्ति को नमक नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, सोमवार और शुक्रवार के दिन नमक खरीदने के लिए अच्छा होता है। इसके पीछे का कारण है कि नमक जल से तैयार किया जाता है और सोमवार का दिन जल के चलते चंद्रमा से संबंध रखता है। ऐसे में इस दिन नमक खरीदना विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है।

खाने में नमक का इस्तेमाल न करें

माना जाता है कि रविवार के दिन भोजन में नमक का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसकी बजाए आप मीठे भोजन और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर रविवार के दिन नमक को त्यागना संभव न हो, तो आप इसकी जगह सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भोजन में समुद्री नमक को शामिल न करें।

रविवार के दिन इन बातों का ध्यान रखने से व्यक्ति को जीवन के संकटों से निजात मिल सकती है। साथ ही, इससे व्यक्ति को सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो सकती है और कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होने लगती हैं।