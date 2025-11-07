Shukrawar Maa Laxmi Upaay: शुक्रवार के दिन कपूर से करें ये उपाय, लक्ष्मीजी की कृपा से दूर होंगी सारी बाधाएं

धन की देवी लक्ष्मीजी को समर्पित माना गया है शुक्रवार का दिन

Shukrawar Maa laxmi Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: आज शुक्रवार का दिन है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी जी को समर्पित है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जातक को पैसों की तंगी से छुटकारा मिल सकता है। देवी लक्ष्मी की कृपा होने से व्यक्ति को जीवन में सुख-समृद्धि, सफलता और शांति प्राप्त होती है।

वहीं, ज्योतिषशास्त्र में शुक्रवार के लिए कपूर के कुछ आसान उपाय भी बताए गए हैं जिससे जीवन से नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। साथ ही, कार्यों और तरक्की में आ रही बाधाएं भी दूर होने लगती हैं।

लक्ष्मी जी की पूजा करते समय एक कूपर को घी में डुबोकर जलाएं

शुक्रवार के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा करते समय एक कूपर को घी में डुबोकर जरूर जलाएं। इस उपाय को हर शुक्रवार के दिन जरूर आजमाएं। ऐसा करने से जातक को घर में चल रहे तनाव और झगड़ों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही, घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है। कपूर को घी में डुबोकर जलाने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही, साधक का मन भी शांत होता है और तनाव कम होने लगता है।

दो गुड़हल के फूल और 2 कपूर रंग की के वस्त्र में बांध कर माता लक्ष्मी के पास रखें

अगर नौकरी, व्यापार, करियर या जरूर कार्यों में एक के बाद एक कई बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक आसान और असरदार उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें। इसके बाद, एक लाल रंग के साफ वस्त्र में दो गुड़हल के फूल और 2 कपूर बांध लें। इस पोटली को माता लक्ष्मी के पास रखें और फिर, विधि-विधान से पूजा-आरती करें।

इसके पश्चात शाम को दोबारा देवी लक्ष्मी की पूजा करने के बाद पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख लें। इसके अलावा, आप इसे अपने कार्यस्थल के दराज में भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से जातक को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है और बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो सकते हैं।

आरती के समय करें कपूर का इस्तेमाल

शुक्रवार के दिन शाम के समय देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही, आरती के समय कपूर का इस्तेमाल भी जरूर करें और कम से कम 108 बार ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नम: मंत्र का जाप करें। इस उपाय को आजमाने से जातक को धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

शाम के समय कपूर के साथ आरती करने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होने लगती है। ऐसे में आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिल सकती है और घर में आने वाली समस्याएं कम होने लगती हैं। इस उपाय को हर शुक्रवार जरूर करना चाहिए।

एक कूपर और 7 लौंग से करें ये उपाय

कई बार नजर दोष के कारण हमारे बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं और जीवन में एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नजर उतारने और दूर रखने के लिए आप शुक्रवार को कपूर का आसान उपाय कर सकते हैं।

इसके लिए एक कूपर और 7 लौंग को अपने ऊपर से सात बार उतारें। अब इसे किसी मिट्टी के बर्तन या दीये में रखकर जला दें और राख को बहते जल में प्रवाहित करें। इस उपाय को करने से नजर दोष दूर हो सकता है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही, करियर में तरक्की के नए द्वार खुल सकते हैं।

